Precios exorbitantes en la reventa de boletos para el Clásico Nacional entre Chivas y América

Todo sucedió rápido. Puebla eliminó de manera agónica a Rayados y generó lo que muchos aficionados estaban esperando: habrá Clásico Nacional entre América y las Chivas de Guadalajara por los cuartos de final de la Liguilla del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Y, como si esto fuera poco, la ida en el Estadio Akron contará con un agregado especial: un pequeño aforo de aficionados estará presente en la grada.

Después de una larga reunión del Gobierno de Jalisco, el Rebaño Sagrado recibió el aval para contar con público en el primer episodio de esta saga de dos encuentros ante las Águilas. Y lo cierto es que la institución tapatía ya confirmó cómo se expenderán los 5.800 tickets a disposición.

Lamentablemente, este acontecimiento significó una oportunidad para la viveza de algunos. Y es que, en cuestión de horas, aparecieron boletos de reventa en un reconocido portal web como lo es StubHub. Lo curioso fueron los precios exorbitantes que deberían desembolsar los chivahermanos por una entrada:

Reventa de boletos para el Clásico Nacional (Captura)

Para adquirir un lugar en la zona de cabecera superior, los fanáticos del Guadalajara tendrían que abonar, de piso, 6 mil pesos. Sin embargo, las cifras comienzan a ascender con lo prestigioso de las colocaciones, a tal punto que un asiento en la media cancha inferior es ofrecida hasta por 110 mil 992 pesos.

La postura de Chivas

⚠️ ChivaHermanos, esos boletos NO existen ��



En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados.



Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto. https://t.co/SplkIv4gMd — CHIVAS (@Chivas) November 24, 2020

"Chivahermanos, esos boletos NO existen. En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados. Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto", publicó el Rebaño Sagrado a través de su cuenta personal de Twitter, desestimando la maniobra.

¿Cómo conseguir boletos para el Clásico Nacional?

Comunicado oficial por parte de las Chivas de Guadalajara:

1. Del 15% total de la capacidad del estadio que se anunció la noche del lunes, hemos decidido bajar al 12% y hacer el ejercicio únicamente con 5,800 lugares dentro del estadio. Creemos que es lo necesario para poder llevar a cabo la prueba y demostrar la eficiencia de los protocolos que hemos preparado desde hace meses.

2. La distribución de la afición será en todas las zonas de la grada, con lo cual garantizaremos la sana distancia. Además, se bloquearán las 2 primeras filas inmediatas al terreno de juego para salvaguardar la distancia con jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y demás staff operativo.

3. La distribución de esos 5,800 lugares quedará de la siguiente manera:



a. PALCOHABIENTES: Sin importar la capacidad de su palco, tendrán acceso 5 personas como máximo.



b. MULTIANUALES: Tienen su acceso garantizado a la zona del estadio donde pertenece su butaca; sin embargo, su acomodo pudiera ser en otro asiento por motivos de sana distancia.



c. CHIVABONOS de la Temporada 19-20 o el CL2020: Tendrán la posibilidad de comprar 2 boletos por cada Chivabono (Hasta agotar existencias).



4. La venta será única y exclusivamente en línea a través de nuestra plataforma WWW.OMNITICKET.MX a partir de las 6 PM.



5. Todas las personas (sin excepción) que accedan al estadio este miércoles deberán de llenar el formulario digital que publicaremos en nuestras redes sociales a partir del día de mañana y presentar su carta de aceptación digital al momento del acceso. Esta declaratoria de salud nos servirá para levantar la base de datos que la PRUEBA PILOTO requiere. Si no llenaste el cuestionario, aunque tengas tu boleto, NO PODRÁS acceder al inmueble.

6. Es muy importante que leas el CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA del aficionado y llegues preparado para cumplir con todos y cada uno de los lineamientos. El CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA puedes encontrarlo en el siguiente link: WWW.ESTADIOAKRON.MX

Independientemente de que lo revises a detalle, te dejamos algunos puntos fundamentales para que los tomes en cuenta:



a) NO habrá venta de alimentos y bebidas. Te recomendamos hidratarte antes de tu ingreso al Estadio Akron.



b) Tu acceso requiere que portes un cubrebocas quirúrgico o KN95 y lo debes de usar TODO EL TIEMPO dentro del inmueble.



c) No se permitirá el acceso a niños menores de 16 años ni adultos mayores de 60; el ingreso al inmueble requiere una identificación oficial (INE, Pasaporte, Acta de nacimiento o identificación con foto en caso de los menores de edad). Si no tienes manera de acreditar tu edad, nos reservaremos el derecho de admisión.

El ingreso estará habilitado desde las 6 PM y hasta 30 minutos antes de iniciar el encuentro. Si llegas después de esa hora NO se te permitirá el acceso. Para tu seguridad, te guiaremos desde que ingreses al estacionamiento para indicarte el camino hasta tu butaca.

Lee También