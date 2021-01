Miguel Herrera reveló la historia cuando Tom Brady le pidió una foto

Tampa Bay Buccaneers jugará el Super Bowl por primera vez desde el 2002 y nada podría haber sido posible sin Tom Brady. El quarterback continúa agigantando su enorme leyenda a sus 43 años, llegando por primera vez a la máxima cita de la NFL con un equipo distinto a New England Patriots.

Como es costumbre, cada vez que se aproxima el Super Bowl son más las personas que se interesan por el partido y si en el mismo estará el propio Brady, mucho más. Justamente, Miguel Herrera fue consultado por aquella vez que conoció personalmente al mariscal de campo y bromeó al respecto.

El Piojo, exentrenador del América, logró encontrarse con Tom Brady en el 2014, antes de viajar hacia Brasil y disputar la Copa del Mundo del 2014. La Selección de México se entrenó en las mismas instalaciones que los Patriots, aunque en una cancha alterna, y Herrera logró cruzarse con el mariscal, quien supuestamente “ese chamaco me pidió la foto".

El me pidió una foto no se quien es, ni si a ganado algo, pero le hice el día al chavo ������������ pic.twitter.com/jTr7z8QhUH — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) June 5, 2014

Tom Brady le pidió una foto a Miguel Herrera

El Piojo contó la historia en Instagram: "La Selección Mexicana entrenaba en una cancha alterna porque no nos dejaron hacerlo en el estadio porque llovía, en la cancha de al lado estaba los Patriotas. En ese pasillo de la fotografía hay letreros de 'No Photos' y una señora que en todo momento lo impedía".

"Voy al baño en los vestidores y cuando voy de regreso al entrenamiento me lo encuentro de frente a este chamaquillo que me pidió la foto. Se acercó la señora y yo le dije: 'A ver, el chamaco es el que me está pidiendo la foto, dígale que no', pero yo todo lo hablaba en español y ella no me entendía, Tom Brady solo sonreía y al final nos dieron permiso", finalizó Miguel Herrera entre risas.

