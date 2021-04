¿Y ahora qué? Miguel Herrera respondió a los rumores de su llegada a Tigres UANL

A pesar del resultado final que consiga Tigres UANL en el Guard1anes 2021 de la Liga MX, la historia de Ricardo Ferretti en la institución regiomontana llegará a su final. Y es que, de acuerdo con las diferentes informaciones que salieron a la luz en los últimos días, la directiva de CEMEX y Sinergia Deportiva ya le habría comunicado su decisión al experimentado entrenador antes del inicio del Clásico Regio 125.

Con Juan Carlos Osorio descartado por su inmediata afectación al Santos de Brasil, el candidato a tomar el cargo de estratega de los Felinos sería Miguel Herrera. De hecho, según los datos del Francotirador de Récord, las autoridades del club de la Sultana del Norte ya le habrían impuesto condiciones.

¿Qué dijo Miguel Herrera al respecto?

"Ojalá, pero la verdad no me han hablado. Te juro que no me ha hablado nadie. A mí me habló Jorge Hank de Tijuana y le pedí que terminado el torneo, que encantado. Me dijo que necesitaba un técnico ya porque podía calificar y es muy válido", fueron las palabras del ex-América en una entrevista con Adela Micha.

De esta forma, el Piojo Herrera dejó en claro que sí existió un interés por parte de Xolos antes de cerrar la contratación de Robert Dante Siboldi. Por otra parte, se mostró encantando con la posibilidad de llegar al banco de suplentes de Tigres UANL, aunque por el momento no recibió el llamado de Mauricio Culebro.

Ariel Holan, el Plan B

Ariel Holan dejará de trabajar en Santos de Brasil (Getty Images)

De acuerdo con la información que dio Multimedios Deportes este lunes por la mañana, el entrenador argentino que renunció a la dirección técnica del Santos de Brasil y que fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente sería una opción internacional para reemplazar a Ricardo Ferretti.

