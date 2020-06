Con su futuro en Tigres en el aire, Rafael Carioca lanza guiño a dos clubes que "lo mueven"

Luego de lucirse en distintos clubes de su país natal con algunos saltos esporádicos al exterior, Rafael Carioca, a mediados del 2017, despertó el interés de nada más ni nada menos que Tigres. Realizando una gran inversión de por medio, la institución de la Liga MX se hizo con los servicios del mediocampista en aquel mercado de pases.

Llegando con la obligación de hacerse cargo de ser una de las fuentes de ataque del conjunto felino, el volante respondió con creces y terminó convirtiéndose en una pieza importante a la hora de estructurar y darle forma al once inicial diagramado por Ricardo Ferretti.

Rafael llegó a la Liga MX a mediados del 2017 (Foto: JAM)

A falta de un tiempo más que corto para que su contrato con la institución mexicana culmine (por lo pronto, el mismo expirará a mediados del presente 2020), el futuro de Rafael es incierto. Pereira, en diálogo con GloboEsporte, no confirmó lo que sucerá con él pero se atrevió a confirmar que hay dos clubes que "lo mueven".

Recordando sus inicios en el mundo del futbol y confesando que aún mantiene latente su pasión por Gremio, el mediocampista manifestó: "Uno me proyectó al mundo, Gremio, donde llegué cuando tenía 16 años. Tengo mucho respeto, mucho cariño y mucha gratitud. Si no fuera por ellos no estaría donde estoy hoy. Tengo amigos, todo en mi vida comenzó ahí".

Saltando al Atlético Mineiro, club en el que logró mostrar una de sus mejores versiones en los campos de juego, el futbolista de Brasil agregó: "En el Mineiro fue donde llegué a la cima de mi carrera, que era llegar a la Selección. Hay dos clubes por los que tengo mucho cariño, pero no sé qué pasará".

Lee También