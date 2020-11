Todos los futbolistas que jugaron en América y Cruz Azul

La llegada del defensor mexicano José Joaquín Shaggy Martínez a Los Celestes en 2020 elevó la gran cantidad de jugadores que militaron en el equipo del estado de Hidalgo y el conjunto capitalino a lo largo de la historia del fútbol azteca.

Sin embargo, de dicho listado, únicamente 7 salieron campeones de liga con ambos clubes: Amado Palacios, Horacio López Salgado, Javier Sánchez Galindo, Cesáreo Victorino, Miguel Ángel Cornero, Adrián Camacho y Carlos Hermosillo, lograron levantar títulos con Cruz Azul y América.

Los 32 jugadores que jugaron oficialmente en América y Cruz Azul

1. Carlos Manuel Hermosillo Goytortua

Hermosillo es el segundo máximo goleado de la primera división mexicana. Fuente: Getty

Carlos Hermosillo, segundo máximo goleador de la historia del fútbol mexicano y el principal rompe redes del Clásico Joven con 15 tantos, realizó las divisiones inferiores en Las Águilas pero terminó transformado en ídolo del Cruz Azul. Desde su debut en primera división en 1983, el delantero tuvo dos etapas en el equipo de piel amarilla (hasta 1989 y retornó en 2000) donde fue campeón liguero 5 veces, y luego volvió a festejar un torneo local con Club Deportivo Cruz Azul, club por el cual simpatiza, en 1997.

2. Christian Chaco Giménez

El Chaco jugó casi toda su carrera en México. Fuente: Getty

Christian Giménez, el ex futbolista argentino pero con pasado en suelo azteca, estuvo una sola temporada en el elenco ubicado en Ciudad de México (2005-2006) y 7 años consecutivos en la institución de hidalgo (2010-2017). Nacido deportivamente en Boca Juniors, el Chaco supo festejar con ambas camisetas: levantó una Copa Campeón de Campeones en 2005 y una Concachampions al año siguiente en América, mientras que cosechó una Copa MX en 2013 y otra Liga de Campeones de Concacaf en 2014.

3. Francisco Javier Maza Rodríguez

El Maza Rodríguez vistió los colores de 3 de los equipos principales de México. Fuente: Getty

El retirado defensor central Francisco Maza Rodríguez, de paso la Selección Mexicana y considerado uno de los mejores zagueros de los últimos 20 años, regresó de Europa en 2012 para vestirse de americanista y vencer en la inolvidable final por el certamen doméstico del 26 de mayo de 2013 al Cruz Azul. De titular indiscutido a no ser del agrado del director técnico Antonio Mohamed, el canterano de Morelia fue transferido al mencionado subcampeón tras el Mundial de Brasil 2014, pero en sus 3 años allí no consiguió la gloria deportiva.

4. Vicente Matías Vuoso

El delantero nació en Argentina pero fue internacional para México. Fuente: Getty

De Mar del Plata para el mundo, el ex atacante por afuera Matías Vuoso inició su carrera en Independiente de Avellaneda. Sin embargo, su trayectoria transcurrió casi en su totalidad en México. Aún recordado como leyenda y campeón en Santos Laguna, el Toro defendió los colores de América en dos periodos (2006 y 2010-2012) con 29 dianas y también contó con una olvidable y fugaz experiencia en Cruz Azul en la campaña 2015-2016, a pesar de sus 13 conquistas en 35 encuentros.

5. Pablo Aguilar

Fuera de Paraguay, Aguilar se desempeñó en Argentina y México. Fuente: Getty

Todavía en vigencia y en formidable forma física, el paraguayo Pablo Aguilar jugó casi un lustro (estadía interrumpida por un par de salidas a Xolos de Tiuana) en el combinado que hace de local en el Estadio Azteca desde 2013 a 2018: obtuvo en dos ocasiones la Concachampions y el Torneo Clausura local. Y después de sus tres pasos por América, el defensor guaraní de 33 años se desempeña actualmente en la Máquina Cementera, equipo con el que ya se coronó en la Copa MX 2018.

6. Adrián Chávez Ortiz

El ex guardameta confesó ser el mejor en su puesto en la historia de América.

Fuente: América Monumental

4 ligas mexicanas, un trío de Liga de Campeones de Concacaf y una Copa Interamericana, estrellas conseguidas a fines de la década de 1980 y principios de la siguiente, hacen del ex arquero Adrián Chávez uno de los más ganadores de la historia de Las Águilas en su época dorada y el de mayor cantidad de galardones del club si de porteros se trata. Habiendo siendo parte del Mundial de Estados Unidos 1994 con la camiseta mexicana, su estadía en Cruz Azul no fue tan extensa, ya que estuvo solo un año: 1998-1999.

7. Adrián Aldrete

El defensor pertenece a la generación dorada mexicana campeona mundial Sub-17 en 2005.

Fuente: Getty

Transitando su cuarta temporada en El Celeste (arribó en 2016 desde Santa Laguna), el defensa Adrián Aldrete es uno de los pocos casos que celebró al menos un título con el nombrado elenco y el azul crema. Esta estadística se justifica gracias a dos ligas domésticas en 2013 y 2014, sumadas a una Supercopa local 2018-2019. 74 duelos en América y casi una centena de presentaciones en su corriente equipo ponen en números concretos sus estadías en ambos conjuntos.

8. Cesáreo Victorino Ramírez

Delantero y mediocampista, Victorino Ramírez debutó en 1965 y se retiró en 1979.

Fuente: Publimetro

Nacido en Ciudad de México, el ex volante central Cesáreo Victorino Ramírez debutó profesionalmente en La Máquina en 1965 en una victoria 2 a 1 ante Irapuato. Dos pares de torneos domésticos, una Copa México y 4 Champions League de Concacaf vistieron de absoluto éxito su pertenencia en el club oriundo de Hidalgo. Pero las vueltas olímpicas no acabaron ahí: con Las Águilas, el fallecido en Cuernavaca en 1999 agrandó su palmarés individual con una liga más en 1975-1976, la Copa Interamericana 1978 y otra Copa de Campeones del continente centroamericano en 1977.

9. Richard Darío Núñez Pereyra

Núñez solo estuvo presente 3 temporadas en México. Fuente: Entorno Inteligente

3 años le bastaron al ex delantero uruguayo Richard Núñez para romper redes en el balompié mexicano y aportar su cuota goleadora en América y Cruz Azul. El primero lo contrató en 2008, proveniente de Pachuca, pero no logró consolidarse debido a sus escasas oportunidades en el verde césped (apenas un grito en 15 choques). En el segundo tuvo un poco de mejor suerte, a tal punto que la afición cementera lo bautizó Súper Richard tras meter un póker en su estreno ante Tecos en 2005 (triunfo 5 a 1), hasta convertirse en villano a causa de no volver a marcar más goles ese año ni generar el mismo impacto positivo en su regreso (8 festejos en 19 cotejos).

10. Miguel Ángel Cornero Valinotti

El ex defensor desplegó su fiereza y liderazgo durante 14 años de carrera.

Fuente: Cero a Cero

Criado en Rosario, Santa Fe, Argentina, desde su nacimiento en 1952, ex difunto zaguero Miguel Ángel Cornero llegó al Estadio Azteca en 1974 y defendió los colores del elenco amarillo por más de mil días. Tras ese lapso, el retirado en Toluca supo vestir los colores de El Celeste y ser bicampeón en 1979 y 1980. Lo curioso de Cornero entre este par de clubes es que, durante los últimos años de su vida, sufrió problemas de salud por una patada en su cabeza producida en un amistoso jugando para América contra Cruz Azul que le causó una parálisis cerebral, y daños en las cuerdas vocales y en el sistema nervioso.

11. Luis Arturo Pájaro Hernández Carrión

Conocido como El Pájaro en Argentina y como El Matador en México, la velocidad era su fuerte. Fuente: Merkado México

35 goles con la camiseta verde de México, de los cuales hizo 4 en el Mundial de Francia 1998, el ex punta Luis Pájaro Hernández se presentó en la sociedad futbolística en 1990 con la camiseta de La Máquina Cementera, lugar donde convirtió solamente un tanto. Exactamente una década posterior, el también apodado Matador llegó a Las Águilas, se despachó con 10 gritos, ganó el torneo local 2002 y la Copa Gigantes de Concacaf el año anterior.

12. Pedro Pineda Deras

El ex atacante mexicano estuvo a punto de jugar en el Rossonero multicampeón de Sacchi.

Fuente: Fútbol Total

Compañero de Van Baster, Gullit y Rijkaard en el famoso Milán de Arrigo Sacchi, el ex delantero Pedro Pineda, quien convirtió 99 dianas en 233 partidos en la competición mexicana, paseó sus goles por el Azteca un par de campañas a principios de los 90. Su segundo periodo allí no resultó el favorable (estuvo a préstamo un tiempo en Toros Neza en el medio) hasta que la comisión directiva lo separó definitivamente del plantel. Y para su mala fortuna, su bajo rendimiento en el juego derivó en su floja producción goleadora cuando pasó por Cruz Azul en el verano del 2000.

13. Javier Sánchez Galindo

El retirado futbolista conquistó una infinidad de títulos entre 1968 y 1974. Fuente: TUDN

Bautizado Pierna Fuerte a causa de su posición en la cancha (defensor central) y su temperamento cuando era futbolista profesional, el ya retirado Javier Sánchez Galindo, de 72 años, sabía muy bien lo que es gritar campeón con los colores azul crema y celeste dentro y fuera de su país: entre 1968 y 1978, el ex Chivas de Guadalajara y Deportivo Neza se impuso en 6 ligas, 3 Campeón de Campeones, la Copa México 1968-1969, 4 Concachampions y una Copa Interamericana.

14. Sebastián Washington Loco Abreu

El Loco Abreu llegó a América y Cruz Azul a préstamo. Fuente: ESPN

Dueño del récord guinnes como el jugador de fútbol en participar en el mayor número de instituciones distintas en la historia con 29 en total, Sebastián Washington Abreu, el Loco para sus amigos y compañeros, dejó su huella en 7 conjunto mexicanos, entre los que sobresalen América (2003) y Cruz Azul (2002-2003). La particularidad es que, en ambos casos, el ex rompe redes uruguayo llegó en calidad de cedido y en ninguno pudo levantar un trofeo.

15. José Joaquín Shaggy Martínez

El apodado Shaggy juega en Cruz Azul desde principios de 2020. Fuente: Getty

Tal cual se menciona en la introducción de la nota, el lateral José Joaquín Martínez, de 33 años y con pasado en Zacatepec del Ascenso MX, disputó algunos minutos en el Apertura 2008 en América de la mano del entrenador argentina Ramón Diaz, pero nunca pudo asentarse como deseaba en el plantel profesional. Y tras sus siguientes periodos en Necaxa, Pachuca y Mineros, el marcador de punta recaló en Cruz Azul en 2020. Hasta este año, el aporte ofensivo de Shaggy había sido de 11 asistencias y misma cantidad de anotaciones en 304 encuentros.

16. Edoardo Isella D'Gómez Ventoza

El defensor está disputando sus últimos años como jugador profesional.

Fuente: Telemundo Deportes

Con cuatro décadas recién cumplidas, el último hombre en el verde césped Edoardo Isella, de 1,83 metros de altura, la gran coincidencia del nacionalizado hondureño por su padre es esta: tanto en Las Águilas como en La Máquina Cementera, el ex Jaguares tuvo un único paso por ambos clubes y el tiempo de estadía fue similar (un semestre en 2004 y otros seis meses en 2008). Asentado en Guatemala desde 2013, el nacido en Chiapas disfruta sus últimos en el fútbol de alto nivel en el Club Halcones de la mencionada nación centroamericana.

17. Adrián Camacho Solís

Leyenda celeste, Camacho paseó su fútbol y su magia con la pelota a finales de los 70.

Fuente: Juan Fútbol

9 años en Cruz Azul (1977 y 1986) y un tercio de dicho tiempo en América (1986 y 1989), transferido de un lugar a otro sin escalas, el ex ofensivo Adrián Camacho sumó de forma seguida dos ligas venciendo en la final a Pumas y Tigres, respectivamente, entre 1978 y 1980. Además, fue parte importante de su otro bicampeonato cosechado entre 1987 y 1989.

18. Rubén Omar Romano Cachia

Figura como jugador y respetado como entrenador, Romano lleva una vida en México. Fuente: Getty

De inicio futbolístico en Huracán y San Lorenzo a fines de los años 70 y 80, el ex mediocampista argentino Rubén Romano transcurrió casi toda su carrera profesional en México, país donde llegó a disputar 200 enfrentamientos y convertir 54 goles en 8 equipos diferentes. Lo destacado del actual entrenador es que, al igual que en su paso como jugador, el ex Los Ángeles Aztecs desplegó sus conocimientos y fundamentos técnicos del balompié en el combinado azul crema y en el conjunto celeste: una vez dentro del campo y otra vez fuera del mismo en cada institución.

19. Horacio López Salgado

3 equipos le bastaron a Salgado para ganarse el corazón y el respeto de la afición azteca.

Fuente: Pinterest

Surgido de las fuerzas básicas del combinado americanista, en el cual debutó en 1967 y desarrolló sus primeras armas hasta 1971, el ex delantero Horacio López Salgado siguió su carrera en La Máquina por muchos más años, ya que permaneció por más de 10 años. Actualmente de 72 años, el también ofensivo de la selección mexicana (13 juegos y 7 anotaciones) cosechó un total de 7 estrellas nacionales: 6 certámenes domésticos, 4 consecutivos, y el torneo Campeón de Campeones 1973-1974.

20. Martín Zúñiga Barrios

De México para el mundo, su actual club es Saprissa del UNAFUT. Fuente: Getty

Oriundo de Tapachula, el media punta Martín Zúñiga Barrios inició su recorrido en la élite del fútbol en América en 2012 cuando Miguel Herrera apostó por él frente a Cruz Azul, al mismo tiempo que era llamado seguido para integrar las selecciones juveniles mexicanas. Ganador de un par de ligas locales en sus dos periodos con el equipo capitalino, el actual miembro de Celaya también conquistó la Copa MX 2018 con el club localista en el Estadio Azul la temporada que vistió dichos colores.

21. Édgar Nicolás Ramírez Ceceña

Ramírez Ceceña disputó la Copa América 1997, jugó 308 partidos y metió 16 goles.

Fuente: Twitter

13 años de vida profesional le alcanzaron al ex volante Édgar Ramírez para hacerse valer dentro del fútbol mexicano durante la década del 90 y principios del 2000. Con una mayor presencia en Santos Lagunas, donde estuvo dos etapas, el oriundo de Tepic vistió los colores de los elencos celeste y azul crema tan solo un año de forma consecutiva (fue traspasado justo en el cambio de milenio de un club a otro) y no obtuvo títulos. Sin salir de su nación natal, su única alegría deportiva fue con la selección azteca en 1997 cuando derrotó en la final a Estados Unidos en la extinta Copa USA.

22. Amado Palacios Rendón

Apodado Tarzán, Palacios era experto en tapadas y volaba de palo a palo. Fuente: Twitter

De salir mucho del área y volador como pocos, el ex arquero Amado Palacios es recordado por su apodo Tarzán gracias al extraordinario dominio del Karate Do y por sus lapsos en dos de las 4 instituciones más grandes de México: Cruz Azul (1962-1969) y América (1970-1974). El anfitrión del Estadio Azul le dio la posibilidad al portero de debutar en primera división y su llegada al local en la capital mexicana se dio a causa de haber representado a la selección nacional B para la Copa del Mundo 1970, celebrado en su tierra.

23. Carlos Silvio Fógel Rodríguez

Canalla de corazón, el sobrino de Alfredo vistió las camisetas de 4 clubes mexicanos.

Fuente: Sipse

103 tantos en el fútbol azteca le bastaron al ex delantero Carlos Fógel para convertirse en uno de los inmortales del deporte tricolor y ser muy querido por el ambiente futbolero, especialmente por los hinchas de Puebla. Proveniente de Rosario Central, de Argentina, el dato a resaltar dentro de su trayectoria profesional es que no celebró ningún campeonato cuando vistió las camisetas del elenco cementero (1980-1982) y americanista (1974), junto a compañeros de la talla de Enrique Borja.

24. José Madueña López

Madueña es uno de los pocos futbolistas que jugó en América, Cruz Azul y Chivas. Fuente: Getty

Si en este listado hay pocos jugadores en haber salido campeones con los colores de Cruz Azul y América, sin dudas que uno es el defensor de 30 años José Madueña López, quien cosechó solamente 3 trofeos en su extensa carrera de 10 años. Con La Máquina Cementera, firmó planilla en el plantel que llevó la Copa MX 2018 y la Supercopa MX 2019 a sus vitrinas, mientras que, previo a este par de felices momentos, había cosechado la Liga de Campeones de Concacaf 2014-2015 en su paso por el auriazul.

25. Héctor Manuel Tapia García

La Máquina Cementera y Las Águilas fueron los únicos dos clubes grandes en la carrera de Tapia. Fuente: Pinterest

A diferencia de los futbolistas que saltaron directamente de Cruz Azul a América, o viceversa, la situación del retirado Héctor Tapia no se asemejó ya que, previo a su arribo al elenco capitalino en 1981, jugó 3 años en Delfines del Carmen luego de haberse estrenado en sociedad en 1976 en el club de Hidalgo. Más allá de su calidad justificada y probada en la cancha, García es más recordado por su tensa y complicada relación con la actriz Merle Uribe.

26. Agustín Manzo Ponce

Agustín se desempeñó como volante ofensivo y su hermano Armando como defensor.

Fuente: Anotando Fútbol

Ya fuera del terreno de juego pero ligado al fútbol como dirigente deportivo, el ex enganche Agustín Manzo inició su aventura en el fútbol en América de México, y tras una breve escala en Toluca, pasó al Cruz Azul. Allí obtuvo dos subcampeonatos en 1986-1987 y 1988-1989, pero no pudo gritar campeón. A lo largo de su juventud y adultez, el medallista de plata en el Mundial Sub-20 en 1977 sufrió varias lesiones en ambas rodillas y en la pierna derecha que le impidieron tener una carrera más tranquila desde el punto de vista físico.

27. Alberto Macías Hernández

Férreo defensor, Macías fue tres veces campeón liguero y llegó a la selección nacional.

Fuente: Telemundo Deportes

De buena contextura física, Alberto Flaco Macías fue un referencia e ídolo de Toluca, club donde estuvo una década entera (1990-2000). Tras sus 3 títulos ligueros con la camiseta roja, recaló en Las Águilas y en la Máquina Cementera pero sin la continuidad y gloria que supo consturir en la institución de sus amores. Doble balón de oro al mejor defensa de la Liga MX en 1998 y 2000, el ex San Luis disputó los Juegos Olímpicos 1992 y 5 partidos con la selección myor mexicana.

28. Sergio Ceballos Aldapé

El ya retirado futbolista debutó en América y luego recaló en Cruz Azul. Fuente: AS México

De estreno en la temporada 1973-1974 y surgido de la cantera del elenco capitalino, el ex medio centro Sergio Ceballos Aldapé es uno de los 7 jugadores formados en América que luego pasaron por el club de Hidalgo, en el cual se desempeñó solamente un año. Tras sus estadías en ambos equipos, el retirado volante nunca salió del país ya que luego vistió los colores de Chivas, Tigres, Atlético Potosino, Querétaro y Tampico Madero.

29. Arturo Álvarez Perea

Criado en América y recalado en Cruz Azul, Álvarez Perea brilló en Puebla.

Fuente: Puebla Deportes

Ídolo de Puebla FC debido a su década y media como futbolista de dicha institución, el ex defensor Arturo Álvarez Perea llegó en calidad de prestado a los equipos que hacen las veces de local en los estadios Azteca y Azul. Se puso la camiseta celeste en la campaña 1987-1988 (25 encuentros) y la azul crema en la temproada 1992-1993 (8 duelos). Sin embargo, el saldo negativo ese par de años es que no conquistó ningún certamen nacional e internacional.

30. Francisco Ulibarri

Ulibarri formó parte de los primeros años del conjunto de Hidalgo en la élite mexicana.

Fuente: Pinterest

Con tan solo 12 años de trayectoria profesional, el ex medio campista Francisco Ulibarri solamente desplegó su talento en México y Estados Unidos. Al igual que Ceballos Aldapé, el azteca de 75 años también surgió de América en 1960 y, tras 3 temporadas, fue transferido al Cruz Azul sin escalas, combinado donde participó el mismo lapso de tiempo que en su club natal. Pachuca y Rochester Lancers pudieron disfrutarlo en el epílogo de su carrera hasta su retiro en la nación de habla inglesa en 1972.

31. Alfonso Blanco Antúnez

El portero en la presentación como refuerzo de América en 2010 con un águila en su mano.

Fuente: Getty

Nacido en Tamiahua hace 33 años, el arquero Alfonso Blanco, de 1,85 metros de altura, realizó las formativas en La Máquina previo a su debut absoluto en la máxima categoría en 2008. Un par de años después, ya con experiencia en la selección juvenil mexicana Sub-20 por haber atajado en la Copa del Mundo de Canadá 2007, probó suerte en Las Águilas sin pena ni gloria. De hecho, en el único conjunto en el cual levantó una copa fue Pachuca: una liga local en 2016 y la Liga de Campeones de Concacaf en 2017.

32. Raúl Acapulco Herrera

Partícipe del debut absoluto en primera división de La Máquina hace más de 50 años.

Fuente: El Siglo del Torreón

Futbolista de otra época, Raúl Acapulco Herrera supo estar presente en el primer partido oficial de la Liga MX del elenco de Hidalgo el 6 de junio de 1964 contra Monterrey (caída 4 a 1) en el Estadio Tecnológico. De paso poco feliz en América, el ex volante sí es recordado en mayor medida por su colaboración en el ascenso a Primera División del desaparecido Laguna, equipo que permaneció un par de años en la élite mexicana (1967- 1969).

