Deslucido: Cruz Azul apenas empató con el Arcahaie FC por los octavos de Concachampions

Cruz Azul viajó a República Dominicana para enfrentar al Arcahaie FC de Haití por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en el Estadio Félix Sánchez. Y en una deslucida actuación, La Máquina no logró quebrar a un equipo que se presentaba inferior y apenas pudo llevarse un empate.

La Máquina llegaba con el liderato de la clasificación en la Liga MX y quería iniciar con el pie derecho esta Concachampions en un juego para el que alistó una buena cantidad de habituales suplentes. Por otro lado, el equipo caribeño acumula tres meses de inactividad y su último duelo fue durante fines de enero cayendo 5-0 ante el Saprissa en la Liga Concacaf.

Como era de esperar, la primera mitad resultó favorable en el juego para los dirigidos por Juan Reynoso, quienes no fueron aplastantes pero sí dominaron el balón y las chances de gol. Aún así, no fueron contundentes a la hora de definir y no pudieron encontrar la ventaja en los 45' iniciales luego de toparse con el portero Gooly Elien, quien le desvió un remate desde lejos a Walter Montoya que terminó pegando en el poste.

La segunda parte continuó en la misma senda pero La Máquina de La Noria no logró llegar con claridad a situación de gol a excepción de algunos centros o aproximaciones, y ante un sacrificado equipo haitiano que defendió el empate con alma y vida.

Día, hora, TV y estadio para Cruz Azul vs. Arcahaie por la vuelta de los octavos de la Concachampions

Cruz Azul recibirá en el Estadio Azteca al Arcahaie FC por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el martes 13 de abril a las 22:00 horas del Centro de México, con transmisión televisiva de Fox Sports.

