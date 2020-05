Decisión final: Gerardo Lugo anunció su retiro como futbolista profesional

Tras un paso por Club Sport Herediano de Costa Rica, Gerardo Lugo no consiguió dónde continuar su carrera profesional y tomó una drástica decisión al respecto. A sus 35 años de edad determinó confirmar su retiro porque sufría durante la búsqueda de un nuevo club que confíe en él para seguir.

"Ya es tiempo, ya no lo estaba disfrutando. Al final del día dices 'he logrado estar casi todos los años jugando finales, disputando finales, estar en Liguilla' y hoy estoy sufriendo por encontrar equipo. Las leyes no me apoyan y las reglas no me favorecen", reveló Doritos en diálogo exclusivo con ESPN.

Cabe recordar que el ex mediocampista ofensivo surgió de las fuerzas básicas de Cruz Azul e hizo su debut en enero de 2007 contra Atlante. Allí permaneció hasta el 2010 y luego, sin espacio, fue transferido a Puebla para buscar los minutos que no tuvo durante su estadía en el conjunto de La Noria.

Será mejor recordado en Tigres UANL, donde fue campeón del Apertura 2015 de la Liga MX y también de la Copa MX la temporada anterior. Además, sumó títulos con Veracruz y Querétaro, cuadros en los cuales se desempeñó antes de tener su primera experiencia internacional con Las Vegas Lights FC.

"Tuve en algún momento la chance de poder jugar en el Feyenoord de Holanda, tuve la oportunidad de jugar en Europa. Por circunstancias o decisiones no se dio, como muchos otros que veo y comentan que tuvieron la oportunidad pues hoy digo que yo también", cerró Lugo.

