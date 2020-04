Diego Abreu, hijo del Loco, podría jugar en Chivas o Necaxa

Cada vez son más los equipos interesados en Diego Abreu, hijo del Loco. Al interés reconocido de Chivas, ahora también se le sumó el de Necaxa, aunque todavía es pronto para que los equipos se hagan ilusiones.

"Hay interés de Chivas y Necaxa. Él está yendo a participar a México con las selecciones juveniles, estuvo con la Sub-16, hace poco estuvo con la Sub-18. Uno trata de aconsejarlo, porque en definitiva no lo represento porque entiendo el rol que cumplo y la representación de jugadores no es lo mío”, comenzó relatando Sebastián.

El Loco reconoció quién representa a su hijo y, también, envió un mensaje a los equipos interesados en sus servicios: “Su representante es Pablo Boselli, quien es su padrino, pero trabaja de esa manera y es la persona correcta. Como padre doy mi opinión y, aunque haya intereses y puede haber contactos, de tal manera no se iría hasta cumplir la mayoría de edad porque interpreto que debe terminar toda su base de estudios, seguir cosechando experiencia en su país y con su familia”.

“Con 18 años, con otro temple, podrá tomar una responsabilidad y tener que ir a su país de nacimiento, que es México”, contó, además de reconocer que no se descarta que algún equipo llegue a un acuerdo con Defensor Sporting para que, una vez que cumpla la mayoría de edad, el equipo dueño del pase pueda tener la autoridad para que sea parte de su equipo.

Abreu es uno de los jugadores más reconocidos en Uruguay en los últimos tiempos, debido a aquel penal tan recordado en el Mundial de Sudáfrica. No obstante, Diego podría representar al Tri: "Esa decisión va a pasar por él, hay cosas que uno puede transmitirle, pero otras que no. Indudablemente, le podrás decir pros y contras, pero con 16 años lo mejor que puede pasar es que la decisión la tome él para que no tenga que reprocharle nada a nadie", culminó.

