Dulces, chiles y salsa picante: Pavel Pardo revela graciosas anécdotas de su época en la Bundesliga

La Bundesliga es una de las competencias más tradicionales para los aficionados del balompié; su estructura de juego, los clubes, la calidad de los jugadores y los estadios siempre repletos la hacen muy atractiva para la audiencia y también para los profesionales que juegan en ella, como fue el caso de los mexicanos Paverl Pardo y Ricardo Osorio, quienes ya retirados recordaron algunos momentos vividos mientras jugaron en el Stuttgart.

"Pusimos el nombre de México en alto y los alemanes piensan que tienen lo mejor, son los mejores y no hay nadie mejor", comentó Pardo en conversación con el Puebla a través de Youtube, y además reveló una graciosas anécdotas que vivió junto a Osorio mientras se intentaban adaptar a las costrumbres del país germano.

"Siempre metía dulces, chiles y cuando íbamos a restaurantes sacaba su valentina (salsa picante), tal y tal. Le decía eso qué y decía que no tenía sabor la comida y debía ponerle chile", comentó entre risas, pero no todo fue alegría en Alemania, ya que en un principio sus compañeros de equipo los miraban como bichos raros.

"Disfrutamos bastante esa oportunidad, al inicio era la incógnita de 'estos dos mexicanos qué hacen', me acuerdo cuando entramos al vestidor y nos veían muy serios los alemanes, allá te saludan y era como un funeral el vestidor, así pasaron varios meses, también cuenta la actitud", detalló Pardo, algo que mejoró con el tiempo: “Era de los mayores de la plantilla y me hacían caso, porque me debían hacer caso. A Osorio le decían 'Oso'”.

Por último el ex mediocampista recordó la final de la Pokal, donde su elenco fue derrotado por el Nuremberg: “Hubiéramos ganado doblete y nos hubieran puesto monumento. Perdimos la copa con Núremberg. Pusimos el nombre de México en alto y los alemanes piensan que tienen lo mejor, son los mejores y no hay nadie mejor”, finalizó.

Lee También