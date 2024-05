Desde Inter Miami rompen el silencio por la regla que sacó a Messi de la cancha: No viene de la FIFA

Hasta el momento muy pocas cosas habían molestado a Messi desde su llegada a Estados Unidos, pero una nueva regla lo sacó por dos minutos de la cancha y lo hizo enojar frente a miles de espectadores. Desde Inter Miami rompieron el silencio sobre lo sucedido con un firme mensaje para la MLS: no viene de la FIFA.

¡A los hechos! Inter Miami saltó a la cancha del estadio Saputo con una racha de cuatro victorias consecutivas, pero una vez más empezaron perdiendo. Y no fue solo un gol, ya que después de 32 minutos de juego, Lionel Messi y compañía perdían por dos goles a cero contra CF Montréal.

El reloj de juego marcaba el minuto 40 del primer tiempo cuando George Campbell le pegó una patada tan dura a Leo Messi que el jugador argentino se quedó en el suelo hasta que fue atendido por el departamento médico de Inter Miami. Los segundos empezaron a pasar y se aplicó una de las nuevas reglas de la MLS.

Como a Messi lo atendieron por más de quince segundos en el campo de juego, tuvo que permanecer por fuera de la cancha dos minutos debido a la nueva regla que implementó la MLS en la temporada 2024. Leo no solo se perdió la oportunidad de un tiro libre que terminó en gol para Inter Miami tras el cobro de Matías Rojas, el jugador argentino explotó diciendo delante de las cámaras que “si ponen este tipo de reglas, mal vamos”.

Messi tras el golpe de Campbell. (Foto: Getty Images)

La victoria de Inter Miami por tres goles a dos con anotaciones de Rojas, Luis Suárez y Benjamin Cremaschi, permitió que la protesta pública de Lionel Messi no causara tanto revuelo, pero sí quedó la molestia al interior del equipo de David Beckham y los hermanos Mas; así que era el momento de romper el silencio sobre una de las situaciones más polémicas que vivió Leo desde que llegó a la MLS.

“Nosotros lo que hablamos es que las reglas no pueden ser blanca y negras, tienen que haber una libre interpretación, sobre todo con esto que está siendo una prueba en esta liga. No es algo que venga de la FIFA, es una prueba que se está haciendo y tiene que haber una interpretación. En el caso de Leo, estamos perdiendo el partido dos a cero, hay un choque con dos jugadores y ustedes (prensa) saben que Leo es el jugador que menos tiempo hace y el que menos tiempo se queda tirado en el piso. Tiene un dolor, tiene que salir por un choque y nosotros no vamos a hacer tiempo, queremos ganar el partido. Ahí tiene que haber una interpretación de la regla”, afirmó Javier Morales, asistente técnico de Inter Miami.

El récord histórico que igualó el Inter Miami de Messi y compañía

No por nada son los líderes de la Conferencia Este. Luego de la victoria contra CF Montréal del sábado 12 de mayo, el Inter Miami de Leo Messi y compañía pasó a ser el segundo equipo en la historia de la MLS que anota al menos tres goles en cinco partidos consecutivos. Este récord histórico solo la había conseguido Toronto FC en la temporada 2017.

