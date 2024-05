Ronny Borja fue uno de los fichajes por los que más peleó Emelec en esta temporada en la LigaPro. Sin embargo, en el equipo azul apenas ha sumado 15 minutos en lo que va del curso y ahora los rumores de una posible salida se hacen fuertes.

En la salida del entrenamiento de Emelec, Ronny Borja aclaró cuál será su futuro: “No, no, estoy enfocado en estar aquí, en hacer bien el trabajo, jugar y seguirme preparando. No hay otro plan fuera de Emelec“, comentó el joven volante seguro de jugar en el equipo azul.

En la segunda etapa de la LigaPro en 2023, Ronny Borja fue uno de los mejores volantes con la camiseta de El Nacional. El futbolista debutó en dicho semestre en el fútbol ecuatoriano y rápidamente mostró una importante calidad que lo hizo llegar a Emelec.

Emelec “peleó” por el fichaje de Ronny Borja para poderlo sacar de El Nacional. Sin embargo, en los primeros 12 partidos de la LigaPro apenas ha jugado 15 minutos y jugadores como Roberto Garcés o Christian Valencia aparecen en el once inicial antes que él.

Ronny Borja fue uno de los fichajes que más ilusionó a la hinchada de Emelec. (Foto: Imago)

Ronny Borja finalmente firmó un contrato con Emelec hasta la temporada 2026 y no sería la primera vez que el equipo azul decide “prestar” a uno de sus jugadores a otro equipo para que sume minutos pese a tener contrato vigente. Esta estrategia el club ya aplicó con Dixon Vera, Roberto Garcés, entre otros.

Los números de Ronny Borja en la temporada 2023 de la LigaPro

Con la camiseta de El Nacional, Ronny Borja se mostró en la LigaPro y terminó ‘enamorando’ a varios clubes, Emelec se lo quedó. En ese semestre, el volante ecuatoriano jugó 12 partidos, casi todos como titular, y marcó 1 solo gol ante Independiente del Valle.

Las salidas que se analizan en Emelec

Para la segunda etapa de la LigaPro en Emelec se analiza dar salida a jugadores como Andrés Ricaurte, Jackson Rodriguez, Joel Ordóñez, entre otros, que casi no han jugado en esta primera etapa y no cuentan para Hernán Torres.