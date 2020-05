El Negro Santos dijo que Pizarro fue a "robar" a Rayados y también eligió entre Suazo y Gignac

La salida de Rodolfo Pizarro de Monterrey generó revuelo en todo México. Incluso, las personalidades identificadas con otros equipos han tomado la palabra sobre el asunto. ¿Hizo bien el mediocampista en marcharse a Inter Miami o debería haber esperado a tener su oportunidad en Europa? La opinión está dividida.

Sin embargo, Antonio Carlos Santos está muy seguro de qué lugar de la discusión pretende ocupar. El ex delantero del América ha cuestionado, en reiteradas oportunidades, a la figura del equipo estadounidense. Incluso, tuvo varias discusiones por Twitter con el propio hombre de la Selección Mexicana.

Pizarro, en Inter Miami.

En esta oportunidad, el brasileño dialogó con Multimedios Deportes de Canal 6 Deportes y hundió mucho más a Pizarro, a quien acusó de manera dura: “Yo creo que el mejor contrato que ha hecho en su vida es con Monterrey, le robó al Monterrey, pero Monterrey fue muy feliz al venderlo a un equipo en expansión".

¿Con quién te quedas, con 'Chupete' o Gignac? ��



�� "Me quedo con Suazo, es un futbolista más completo": @negrosantos13 #SomosMD �� pic.twitter.com/6N1lve2Ldw — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 31, 2020

"Él no tiene calidad, no tiene gol, no tiene asistencia, no tiene técnica, no es un cobrador de penaltis, ni de ningún lado, no tira un tiro libre, no sabe dar un pase a un jugador, juega para los costados... Lo único que hace es pisar la pelotita y todo mundo dice a que pausa le está dando Pizarro. Eso es muy malo los que hacen los análisis, no es cierto”, agregó.

Por otra parte, Santos -de pasado en Tigres- fue consultado sobre quién es mejor: ¿Humberto Suazo o André-Pierre Gignac? El hombre de 55 años hizo un gran análisis para realizar la comparación: "Futbolísticamente me quedaría con Suazo. Suazo es más completo. Pero sin embargo, Gignac es un tipo que la verdad... no es fácil para los europeos que vengan a México. Ese tipo, lo que ha hecho con Tigres... tiene mis respetos. Es un fenómeno".

"Es como que me digan, ¿prefieres a Messi o a Ronaldo? Yo prefiero a Messi porque tiene más calidad en la parte futbolística. Gignac es un centrodelantero que, aparte de saber jugar al futbol, sabe hacer goles. Pero Suazo podría ser un pasador como también un goleador", indicó Santos.

