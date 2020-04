El dueño del Celaya, Alan Achar, aseguró que no votó contra el Ascenso MX

Alan Achar, propietario de los Toros de Atlético Celaya en el Ascenso MX, dialogó este miércoles con ESPN y desmintió que la votación haya sido para determinar si continuaba o no la liga.

“La votación vino a raíz de que la FMF nos indica que no hay un solo equipo certificado para ascender. Nosotros levantamos la mano y exponemos a la Liga y FMF que estamos preocupados porque no podemos pagar los compromisos adquiridos con los empleados. La preocupación máxima mía y de muchos otros directivos que participamos en esta categoría es: ¿cómo le voy a pagar a la gente que conforma el entorno del medio?”, reveló.

Achar se encargó de dejar bien claro que la decisión de ascender o no jamás dependió de los directivos: “Desde que soy juez y parte de la mesa de dueños del Ascenso, nunca la decisión de querer ascender o no ha estado en nosotros, la decisión no es ni ha sido nuestra. Los estatutos mandan", enalteció.

El propietario de Celaya volvió a despejar cualquier tipo de dudas acerca de sus pensamientos, como el del resto de los directivos: "Si existiera otra vez una votación para poder abrir el ascenso y descenso, los 12 equipos que estamos en la categoría invirtiendo año tras año en infraestructura, en baños, estadio, atendiendo aficionados y jugadores, las nóminas y lo que hemos crecido, no habría una sola institución que diga que no quiere ascender”.

Por último, Achar pidió que la bolsa económica que se le otorga al equipo ascendido, sea repartida entre los distintos equipos del Ascenso MX: “En algún momento había un premio económico destinado para quien resultara campeón en este torneo, a raíz de que el último lugar de Primera División iba a pagar 120 millones, una suma que no tengo clara, pero ese bono estaba etiquetado para el Campeón y nosotros votamos ayer que en lugar de que ese dinero se lo den al Campeón, solicitemos que todos obtengamos el recurso para cumplir nuestras obligaciones”, sentenció.

Lee También