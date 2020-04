El equipo ideal de jugadores que quedan libres el 1 de julio

Con el parón obligado por el brote de Coronavirus, los equipos de la Liga MX ya posan sus vistas en la próxima temporada. En medio de la renovación de las plantillas, hay futbolistas que terminan sus contratos el 1 de julio y quedarán libres de acción. Este es el once ideal con elementos en aquella situación según detalló El Universal.

El arquero es un multicampeón de Rayados: Marcelo Barovero. El argentino de 36 años aún no llegó a un acuerdo con la directiva y en marzo reconoció en Fox Sports que no desecha la posibilidad de volver a su país: "Tengo contrato hasta fin de torneo, hasta junio. La verdad es que no sé qué puede pasar. No descarto nada, estoy muy bien acá en México con la familia pero sabemos cómo es el futbol".

La defensa está formada por dos destacados titulares de Pumas: Alan Mozo y Luis Quintana. El lateral forma parte de la Selección Olímpica, mientras que el central jugó el 85% de los minutos de su equipo. Jair Pereira y Adrián Aldrete completan la última línea. El de Querétaro culmina su vínculo por un año, mientras que el de Cruz Azul disputó el 90% del torneo que tiene a su equipo como líder.

Debido a la pandemia, es probable que el Clausura 2020 no finalice antes del 30 de junio, día en el que terminan los contratos de piezas clave para los cuatro “grandes” (Vía @UnivDeportes) https://t.co/nUXEsQTu5L — El Universal (@El_Universal_Mx) April 13, 2020

Los experimetados Jesús Molina y Rubens Sambueza forman parte de la mitad de la cancha. El de Chivas cuenta con el apoyo de la directiva para renovar, mientras que el de Pachuca ya mira de reojo el retiro en otro equipo y el club aclaró que está a disposición a escuchar una oferta. Jürgen Damm, quien está cerca de acordar su llegada a Atlanta United, junto con Aldo Rocha, que reconoció interés de El Rebaño en su ficha, son los otros volantes.

Por último, en la delantera están Federico Viñas y Enner Valencia. El ecuatoriano marcó sólo dos goles en el pasado año, pero es tenido en cuenta por Ricardo Ferretti y quiere renovar. En el caso del uruguayo, el América debe hacer uso de la opción de compra de su préstamo. Si bien aún no lo hizo, la intención del Cuadro de Coapa es pagar los seis millones de dólares por el pase del atacante.

