El exjugador del Santos y actual entrenador, habló sobre la situación de los entrenadores en México

El exjugador del Santos, Rodrigo Ruiz lamentó que al ser un director técnico con carnet del ENDIT, y además de llevar 26 años en México, no se le tome demasiado en cuenta y escojan a entrenadores de menor nivel. Tomando en cuenta que el naturalizado mexicano estuvo casi una década con el Santos Laguna en la Liga MX.

A través de una entrevista para ESPN Digital, Ruiz no se quedó callado y señaló que en México no hay trabajo para los directores técnicos hechos y preparados en el país. Ya que la mayoría de los directivos toman en cuenta más a los desconocidos, desde su punto de vista, y advirtió que con él no contaran para ser uno de esos entrenadores. Aunque también habló sobre el Santos Laguna.

“En Santos es el lugar donde menos pueda tener yo una oportunidad; es una administración que está desde 2006 y han hecho un trabajo brillante, pero de ahí en más… Desde Tecos, han pasado de 2013 para acá, siete años, y no he recibido una llamada de nadie. Sólo recibí dos llamadas del presidente para preguntarme por un par de jugadores profesionales para ir al Santos y de ahí en más, nunca he recibido una llamada de trabajo y que no la espero tampoco; tampoco estoy mendigando nada”. Comentó el Pony Ruiz.

“Lamentablemente, la gente piensa que por el hecho de uno haber jugado en Santos y haber estado tanto tiempo ahí, en algún momento vas a pelear (un cargo), y eso es mentira. Nosotros sabemos, tanto uno como los medios, compañeros, colegas, que esa oportunidad no se va a presentar nunca, y no pasa nada, ellos están en su derecho”. Sentenció el exjugador de Santos.

Asimismo, resaltó que los directivos piden experiencia pero cuando encuentran a un entrenador mexicano, deciden contratar a un extranjero que tampoco tienen esa dicha experiencia que requieren los dueños. Por este motivo, confirmó que si le van a dar una oportunidad a alguien de afuera de bajo perfil, también podrían tomar en cuenta a un entrenador como su persona.

Lee También