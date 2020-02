Leonardo Sepúlveda es un estadounidense con raises mexicanas que se sumó en este último mercado a los 16 futbolistas nacionales que militan en UD Salamanca, conjunto que pertenece a la Segunda División B de España.



Sepúlveda es un defensa que nació en Santa Ana, California, en 2001 debido a que los padres decidieron emigraron de Acapulco, Guerrero, a Estados Unidos en busca de una mejor vida.

El futbolista que hoy viste los colores del Salamanca, inició su carrera como en profesional en Los Angeles Galaxy en el que pudo ver figurar como Zlatan ibrahimovic, Giovani Dos Santos, Steven Gerrard y Robbie Keane.

“Me tocó Zlatan y Jonathan Dos Santos. Creo que el tipo de roce con esos jugadores de prestigio me ayudó bastante, pues son gente que ha jugado en Europa en un nivel muy alto”, expresó Leonardo Sepúlveda a ESPN al referirse que esa clase de jugadores lo ayudaron para crecer futbolísticamente.

A su vez, mencionó que al ver a Dos Santos entrenar le sirvió como una experiencia que lo ayudó bastante en su formación.

"La primera vez que me crucé con Zlatan en el gimnasio, lo saludé. En ese entonces yo traía el pelo pintado y me dijo: 'Oye, qué pelo tan feo'”, contó Sepúlveda sobre la primera conversación que tuvo con el sueco en el que terminaron riéndose debido al look del europeo.

Por otra parte, UD Salamanca será su primera incursión internacional para el joven jugador de 18 de años que llegó luego de que Manuel Lovato, dueño del club español, se haya puesto en contacto con su representante tras haberlo visto jugar en un torneo.

"Sergio Ramos es un jugador que me gusta mucho; me encanta su personalidad y cómo juega, y pues, trato de aplicarlo en mi propio estilo”, expresó el defensa sobre el jugador que lo tiene como referente.

Por otro lado, Sepúlveda explicó que es bonito tener dos culturas debido a que se considera mexicano porque sus padres son de Acapulco.

“El hecho de que mis papás sean mexicanos, me hace sentir que también yo soy mexicano, pero yo me crié en Estados Unidos y he representado a la selección de Estados Unidos. Entonces, también me siento americano”, comentó el futbolista que aclaró que no sabe si le genera alguna confusión, pero a pesar de esto siente un lindo sentimiento.

Por último, el estadounidense comentó que ama al futbol desde que comenzó a jugarlo. “Desde que pongo los pies en el campo se me quitan las preocupaciones de la vida", cerró Leonardo Sepúlveda que quiere plasmar todo lo aprendido en Europa.



