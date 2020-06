El plantel completo de Tigres se hizo las pruebas de Coronavirus

Los clubes mexicanos se preparan para regresar a las prácticas y retomar la competencia a mitad de julio. Para eso sus futbolistas deben pasar por exámenes médicos para descartar casos de Coronavirus y aislar a los que den positivos. Este martes fue el turno de la plantilla de Tigres, que pasó por las pruebas de Covid-19.

Tanto jugadores como cuerpo técnico se reportaron en el Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad de Monterrey para realizar testeos de orina y sangre, además de los estudios correspondientes al virus. Cerca de las 9 horas llegaron los elementos y mostraron su feliidad de volver a encontrarse.

Las revisaciones se hicieron bajo un clima distendido, en donde se destacaron las bromas de Nahuel Guzmán a sus compañeros. Los primeros en llegar al nosocomio fueron André-Pierre Gignac, Eduardo Vargas, Guido Pizarro y Nicolás López. En los próximos días se conocerán los resultados.

�� ▶️ Así fue nuestro regreso a casa para el Día 1 de pruebas médicas. ������⚽️



Presentado por @BancoAfirme#EstoEsTigres ��#6DecadasDeTigres ���� pic.twitter.com/yVXGMZoNxF — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) June 9, 2020

Uno de los que se expresó en las redes sociales fue Jorge Torres Nilo, quien dejó un mensaje esperanzador relacionado con su religión: "Regresamos, no será lo mismo, para muchos como su servidor por decisión propia será mejor en todas las áreas, no significa que va a ser fácil pero he decidido que las circunstancias no determinarán mi propósito, ese propósito que Dios deposito en mi, bendiciones!!!".

El último juego de Tigres fue el 14 de marzo con triunfo 3 a 2 ante Juárez. 87 días después, se prepara para mejorar su rendimiento del Clausura 2020, en donde acabó en la séptima posición con 14 puntos.

Lee También