El técnico de Pumas Míchel González aseguró haber charlado con Marco García luego de haber sido acusado por acoso sexual

El caso de Marco García, canterano de Pumas, sigue en dificultades. El estará suspendido indefinidamente del club pero eso no evitó que su entrenador Míchel platicara con él. En días pasados se desató la polémica por la revelación del caso por acoso sexual en donde Marco García fue señalado de acoso a una de sus maestras en el club y habría quedado impune.

Pero debido a muchos rumores, el club informó que sí se abrió una investigación y que Marco García fue sancionado internamente, incluso que había recibido el perdón de la víctima.

Dicha situación no pasó desapercibida por el técnico auriazul, que se acercó al futbolista como si de un hijo se tratara y esto dijo sobre el jugador y la situación que está atravesando.

"El lunes hablé con él y ayer también. Hablo con él como si fuera mi hijo porque tiene la edad. Me pongo en el lugar de los padres y también pienso en la maestra. Como ha salido en los medios, tal vez tenga que salir del anonimato, tal vez de manera forzada. unos pueden pensar que es una tontería de joven o un acoso de género. Queremos saber la verdad porque eso resuelve todo. Lo mejor es que se sepa la verdad. Para Marco no es sencillo. En redes sociales muchos mienten, desprestigian y no dicen la verdad." Finalizó Míchel.

A sus 20 años de edad, Marco García estará fuera del club de manera indefinida. Y por si fuera poco, el club también anunció que Marco habría sufrió una ruptura de ligamento cruzado, el pasado viernes frente al América.

