El titular de América que Paulo da Silva propuso para Toluca

Desde la llegada de José Manuel de la Torre se nota que Toluca, poco a poco, está cambiando la mala imagen que venía mostrando en los últimos tiempos. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que ajustar.

Como por ejemplo la defensa, que todavía no le da seguridades absolutas al Chepo y, comúnmente, debe cambiarlas sobre la marcha del Clausura 2020 de la Liga MX y de la Copa MX.

Por eso, Fox Sports Radio se dirigió a Paraguay para buscarle una solución a los Diablos Rojos. Y la misma fue dialogar con Paulo da Silva, de pasado en la institución durante 10 años en dos etapas.

"Hay buenos centrales. Es difícil llegar. A Jonathan Maidana le costó porque es normal venir de Sudamérica, jugar al mediodía y con la altitud... Ahora hizo la pretemporada y lo veo mejor", reveló el guaraní sobre las cualidades del futbolista argentino.

Pero todos quedaron helados en el momento que el ahora jugador de Libertad contó cuál fue el sucesor que le propuso a la directiva de los Choriceros antes de marcharse.

"ANTES QUE LLEGARA BRUNO VALDEZ AL AMÉRICA, YO SE LO HABÍA COMENTADO A LA DIRECTIVA DE TOLUCA"#FSRadioMX El exdefensor de los Diablos Rojos habló sobre la situación actual del conjunto escarlata y de la recomendación que hizo a la dirigencia mexiquense sobre su compatriota pic.twitter.com/95nMaz6Dsf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 5, 2020

"En su momento, cuando ya se mencionaba que podía salir, me hubiera gustado que llegara Bruno Valdez. Antes de que llegara al América se lo había comunicado a la directiva pero no sé por qué motivo no se pudo", contó Robocop desde Asunción.

