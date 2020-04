Emanuel Villa eligió a los mejores delanteros de la Liga MX

Emanuel Villa sabe muy bien lo que es marcar goles en México: no sólo convirtió 147 veces en siete equipos distintos, sino que también fue dos veces campeón de goleo. Por eso, es palabra autorizada para hablar de centrodelanteros y en una entrevista exclusiva con Bolavip México eligió a los mejores en su posición de la actual Liga MX.

Tito reconoció que mira más a los atacantes que "son rematadores, finalizadores de jugadas y a lo mejor no son tan completos", por lo que separó al actual goleador del Clausura 2020, Jonathan Rodríguez. "Es un tipo de delantero no tan dependiente, con cualidades físicas también diferentes, es un tipo tal vez más rápido, sin tanta presencia de área, pero un tipo que saca ventajas desde otro tipo de capacidades", explicó.

Si bien reconoció que no descubría nada, el argentino destacó a André-Pierre Gignac en el puesto de nueve: "Me gusta mucho lo que sigue haciendo Gignac en el equipo de Tigres porque no solamente es el killer, el tipo que hace diferencia dentro del área, sino que juega muy bien cuando sale. Dentro de ella es un tipo que pierde de manera muy fácil las referencias de los defensas, tiene cualidades muy diferentes al grueso de los delanteros".

El campeón de goleo del Apertura 2009, Apertura 2015 y Concachampions 2016, también nombró a otro elemento que salió goleador mexicano: Ángel Mena. "Hablamos de otros tipos que no son ni delanteros podemos decir, son volantes con llegada al gol", opinó a la vez que escogió a un ex León como otro de sus preferidos: "Cuando estaba Boselli en León yo me identificaba mucho. Es ese tipo de delanteros que a mi me gustaría tener en mi equipo".

Despúes de nombrar a Julio Furch, Milton Caraglio, Alan Pulido y Federico Viñas entre sus delanteros preferidos, el ahora comentarista de TUDN aclaró la importancia de un buen equipo para marcar goles: "Si el equipo no genera, como delantero no vas a tener oportunidades. Ahora como delantero tienes que tener la astucia, la inteligencia para poder moverte en el tiempo o en el momento correcto".

