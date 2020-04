Emanuel Villa: su amor por México, la experiencia de jugar con Ronaldinho y su sorpresa con el Cruz Azul de Siboldi

Aunque suena como un mexicano más, la ficha del hombre que está del otro lado de la línea dice que nació en Casilda, Argentina. Es que luego de salir de su país en 2006, encontró su lugar en el mundo y sólo dejó México para probar suerte un año en Inglaterra. 14 años después, Emanuel Villa expresó su gratitud en una entrevista con Bolavip México y repasó su carrera en una liga a la que le dio sus mejores momentos.

"Siempre se han portado 11 puntos, no 10. Siempre han sido muy serviciales, muy atentos, nos han hecho literalmente sentir en casa, como un mexicano más", reconoció el hombre de 38 años que tiene dos hijos con nacionalidad mexicana. "A mi me tocó criarme un poco con mis abuelos antes de irme de Casilda y por ahí son los valores que me inculcaron y que hoy yo sigo viendo en esta sociedad. En la cual estoy sumamente enamorado y me siento muy orgulloso de ser un mexicano más", añadió el campeón de goleo del Apertura 2009 y Apertura 2015.

Después de su retiro el 18 de abril de 2018, Tito se rádico en Querétaro y desde 2019 es comentarista en TUDN, en donde demuestra la misma capacidad de análisis para responder a este medio. "El comentario que tenga que hacer sea bueno o malo lo hago con mucho respeto. No es lo mismo decir: este futbolista está en un mal momento a decir que el futbolista es un desastre y muchos calificativos que sobre todo en el 2020 que vivimos se escuchan con mucha frecuencia", indicó acerca de su nuevo rol en los medios.

Con respecto a su paso por Los Gallos, en donde es goleador histórico, el ex atacante recordó la experiencia "única" que fue compartir plantel con Ronaldinho. "Era un tipo muy amiguero, se llevaba bien con todos, jamás hemos escuchado ni visto en él un comentario o una actitud despectiva hacia el equipo", rememoró del brasileño que repartía "muchísima alegría" en el club.

El otro equipo que ocupa el corazón del argentino es Cruz Azul. Sobre su trayectoria en La Máquina, en la que marcó 66 goles, destacó la "rachita positiva" que le tocó vivir en el Clásico Joven, en donde marcó seis tantos. Además reveló que "en base a números" vivió sus mejores años en La Noria y que el gol que más le recuerda la afición es el que hizo al América en el Estadio Azul en el 2-3 del Apertura 2009.

Por otro lado, dio más detalles de aquel incidente con Jonatan Lacerda de Puebla en el Clausura 2012. "La jugada venía por el otro lado y él siempre me metía un manotazo y la verdad que yo me enganché, me fastidié en un momento. Le pegué un cabezazo, se ve como un cabezazo, pero ni lo toqué, fue un toque como diciendo ya párale, pero bueno, no me estoy justificando ni mucho menos", explicó.

En cuanto a sus pasos fallidos por Tigres y Pumas, Villa narró las circunstancias que lo llevaron a no mostrar su mejor nivel. "Tuve una lesión muy importante pasando medio torneo a nivel muscular la cual me costó muchísimo recuperarme", recordó del Clausura 2013 en donde acabó con nueve tantos para los Felinos.

Acerca de su estancia en los capitalinos, el argentino admitió que las razones no fueron sólo futbolísticas: "Hubo un cambio de entrenador muy rápido. Llegó otro entrenador (NdR: Mario Carrillo) que por ahí sí ahí tuvimos alguna que otra discusión, él dando sus puntos válidos o no, yo muchas veces también dando los míos. El entrenador tomó las decisiones y terminaron por hacerme decidir en salir porque tal vez no encontraba yo lo que buscaba en el equipo para seguir mi carrera".

Por último, además de comentar que le faltan dos meses para graduarse como director técnico, pero que no sabe si va a ejercer, el ex Atlas opinó sobre la actual Liga MX y se mostró sorprendido con la campaña de Cruz Azul. "Esperaba que arranque mejor. Con el correr de las jornadas hay que darle la derecha al entrenador porque sí le encontró la vuelta, empezó a encontrar en ciertos futbolistas la manera de sacarles su mejor provecho y con base en eso pudo hacer ver muy bien a este Cruz Azul que está líder", aseveró sobre el funcionamiento de su ex club, pero adviritó que "va a ser un nuevo torneo" cuando se reanude el Clausura 2020.

