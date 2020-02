En el programa de Fox Sports debatieron por la utilización del VAR en el fútbol mexicano y el denominador común se dio en que todos coinciden que no es bien utilizado. Al contrario, la mayoría lo castiga.

“Yo diría que hasta el momento mal”, comenzó opinando Alejandro Blanco en La Última Palabra. Luego, Rafa Márquez Lugo agregó: “Comparándolo con otras latitudes que me toca ver futbol como España, Inglaterra y demás caen en errores inverosímiles. Acá ha sido de regular. En España fue malo”.

Fabián Estay cree que se hace justicia, pero los procedimientos no son buenos: “Regular, no me gustan los procedimientos porque no tienen el mismo criterio todos los árbitros. Muchas jugadas van al VAR, deberían ser 3 o 4, nada más. No es el más malo de todos, me parece que se hace justicia. Todos los que alegan son los perjudicados, pero los favorecidos no hablaron”.

En tanto, Daniel Brailovsky fue más contundente: “Malo, porque nos confunden a nosotros, a ellos mismos y a los árbitros. Arbitran desde arriba y le quitan la personalidad que deberían tener los árbitros en la cancha. Nunca me ha gustado, ni a favor ni en contra. Hay que llamarlo cuando haya algo irrefutable, sino no”, concluyó.

La polémica se desató después de que Juan Reynoso, entrenador de Puebla, haya manifestado que "están matando al futbol", en relación a la no expulsión a Emanuel Aguilera y el gol que no le convalidaron a su equipo ante América.

