Esqueda dispara contra Tigres: "Ha sido cementerio de muchos jugadores en este país"

Luego de un ciclo relativamente positivo defendiendo la camiseta de Pachuca, Enrique Esqueda, en una transferencia que al día sigue generando ciertas dudas con respecto a cómo se llevó a cabo la misma, arribó a principios del 2015 a Tigres en condición de préstamo.

Aunque su estadía en el club felino no fue para nada negativa (se dio el lujo de llegar a nada más ni nada menos que la final de la Copa Libertadores de dicho año), el Paleta, una vez consumada su cesión, regresó a Los Tuzos para posteriormente ser prestado a otra institución de la Liga MX.

En diálogo con el canal de YouTube Mimo El Águila, Esqueda, remamorando su paso por Tigres, manifestó que en parte siente que haber portado la playera del cuadro de San Nicolás el peor error de su carrera. "Me toca ir a un equipo al cual le toca jugar Libertadores, pero después me toca un sistema. El sistema que lleva un contrato en Tigres es completamente diferente a todos: la gente de pantalón largo es muy diferente en todos sentidos a lo que se tiene que hacer en realidad conforme a la ley, entonces por eso fue mi peor error", aseguró.

Recordando su inesperada salida de Pachuca en el momento en el que fue anunciado como nuevo jugador de Tigres, Enrique, indicando que salió de Los Tuzos contra su voluntad, añadió: "También porque yo no quería salir del Pachuca y me llevan allá por otras cosas que no puedo decir".

Afirmando que Tigres "ha sido cementerio de muchos jugadores en este país", el Paleta arremetió: "No fue cementerio para mí porque a me fue bastante bien en lo que me tocó, pero fue más por el tema directivo". A modo de cierre, exteriorizando su malestar por el trato recibido en el cuadro felino, Esqueda culminó: "Me trataron muy mal".

Lee También