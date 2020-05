Explotó: Jesús Barrón se peleó con todo el mundo, ¡hasta con Willie González!

En tiempos de coronavirus, el periodismo ha tenido que adaptarse a nuevas modalidades para realizar transmisiones o dar a conocer las noticias. En este caso, los periodistas del programa 'La Jaula' debieron ingeniárselas para salir en vivo desde sus hogares. Curiosamente, en el séptimo episodio de dicha edición, se armó una trifulca que captó la atención del público.

Durante la transmisión, Gerardo Velázquez de León se animó a afirmar que Jesús Barrón, comentarista de Deportes Canal 6, no conoce a otros futbolistas que no sean de Tigres y Rayados.

Como consecuencia, y a través de su cuenta de Twitter, el propio Barrón le respondió a Velázquez de León con un testimonio muy picante: “Qué mal me conoces, Gerardo Velázquez de León. Te puede gustar o no mi estilo, pero mi profesionalismo no está a prueba. Es inaudito que vaya a una transmisión sin prepararme, mentira total. Nunca narré al Cruz Azul contigo y, la vez de San Luis, el que no sabía quiénes eran los jugadores eras tú".

Qué mal me conoces @gvlo2008, te puede gustar o no mi estilo pero mi profesionalismo no está a prueba.



1. Inaudito que vaya a una transmisión sin prepararme, mentira total.



2. Nunca narré al Cruz Azul contigo y la vez de San Luis el que no sabía los jugadores eras tú pic.twitter.com/9tkdDmwV2u — Jesús Barrón (@BarronSports) May 4, 2020

Incluso, el periodista de Deportes Canal 6 también no le perdonó el silencio cómplice de Willie González: “Lo peor de todo fue que ninguno de mis jefes, Heliodoro Hinojosa y Willie González, hayan defendido mi honor y mi profesionalismo. De Helio era de esperarse, ¿pero de Willie? ¡Tantas transmisiones juntos y tantos datos compartidos para que callaran ante tal difamación!”, expresó Chuy en su cuenta de Twitter.

De todos modos, la polémica continuó en la redes sociales. Velázquez de León le respondió: "¡Todo lo que se diga después de 15 minutos es de ardidos! Saludos". ¡Qué cruce tan fuerte se armó!

Todo lo que se diga después de 15 minutos es de ardidos! Saludos — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) May 4, 2020

