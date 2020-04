Lo sepultó: Martinoli dio detalles de cómo fue trabajar con André Marín

El mundo del fútbol es un ambiente complicado. Pero el del periodismo también lo es. La competencia es muy grande y, a veces, no es sencillo trabajar en conjunto con los demás compañeros. Según explicó, Christian Martinoli tuvo una experiencia para el olvido con André Marín.

En tiempos de coronavirus, el famoso periodista de TV Azteca charló en el programa 'Confesiones de Cuarentena' y reveló detalles precisos sobre el trato que tuvo con Marín, cuando compartían la mesa de trabajo en la pantalla chica, algo que hoy parece imposible imaginar....

Martinoli, comenarista de TV Azteca.

Martinoli sostuvo que, luego de la salida de Joserra de TV Azteca, la relación laboral con Marín se volvió insostenible, ya que André tenía intenciones de ser la figura del programa: "Nos quiso correr y a mí, cosa que me imagino que a Televisa le hubiera venido bien, pero no se lo permitieron en el canal, porque no le gustaba que fuéramos cínicos al aire, porque él era de la vieja guardia, y él no quiso eso, es lo que asumo".

Pero el reconocido comentarista fue aún más a fondo con las críticas a su excompañero, quien ahora se encuentra en Fox Sports: "Es el bicho más grande con el que he trabajado en mi carrera es André Marín, eso lo tengo claro, es algo que no te recomiendo jamás".

A ver que recuerdos les trae este segmento: David Medrano, André Marín, José Ramón Fernández, Christian Martinoli y Rafael Puente analizan a los Pumas del torneo Apertura 2005.#MemoriaFutbolera pic.twitter.com/n33pLTZKkU — Memoria Futbolera (@MemoriaFutbol_) March 13, 2020

