Exponen a Héctor Miguel Zelada por deberle dinero a su community manager

Con tres títulos de Primera División de México entre 1983 y 1985, Héctor Miguel Zelada se convirtió en uno de los máximos ídolos de la historia del América. Además, fue reconocido tres veces por la Liga MX como mejor portero de la temporada y en una oportunidad se ganó el premio al futbolista más destacado.

A sus 63 años, el Cabezón fue sorprendido en las redes sociales. Su cuenta oficial empezó a publicar unos mensajes y los mismos lo culpaban de haber negado el pago mensual a una trabajadora que estuvo manteniendo su imagen en la plataforma Twitter durante los últimos tiempos.

"Hola a todos. Soy el CM de esta cuenta, soy una mujer que se ha dedicado a trabajar en esta cuenta por casi ya tres años. El titular o dueño de esta cuenta de Twitter es el señor H. Miguel Zelada, me debe dinero producto de mi trabajo y también dinero que me pidió prestado", comentó su community manager.

Hola a todos soy el CM de está cuenta, soy una mujer que se ha dedicado a trabajar en esta cuenta por casi ya 3 años el titular o dueño de está cuenta de Twitter es el señor H. Miguel Zelada me debe dinero producto de mi trabajo y también dinero que me pidió prestado. — Héctor Miguel Zelada (@HMiguelZelada) August 13, 2020

No solo eso, sino que también acusó al portero leyenda de las Águilas de aprovecharse de otros beneficios: "Así es, a veces, o casi siempre, se quedaba sin dinero o en su caso no tenía dónde dormir cuando venía a la CDMX porque él radica en Cancún. Muchas veces me pidió por favor que le diera un lugar donde pasar la noche, y yo amablemente le dí posada varias veces".

Las acusaciones continuaron y la mujer encargada del manejo de las redes sociales armó un hilo en Twitter explicando detalladamente la situación y pidiendo ayuda para poder recibir su mensualidad.

