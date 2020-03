FC Juárez se coronó como campeón en el torneo de PUBG con equipos de Liga MX

En el día de ayer, equipos de la Liga MX se retaron en un torneo de un videojuego llamado PUBG. FC Juárez se consagró como campeón con 137 puntos.

En el podio se encuentran los Juanitos en primer lugar, en segundo lugar fue para los "Incomparables" (Tigres) y las "Esmeraldas" (León) con 93 puntos, el tercer puesto fue para los "Xolaje" (Tijuana) con 90 puntos.

Atlético de San Luis, Santos Laguna, Puebla, Chivas, América, Tigres, Cruz Azul, León, FC Juárez, y Tijuana fueron los equipos que participaron del torneo.

Además, contaron con la presencia de dos jugadores internacionales: Alan Pulido (Sporting Kansas), Raúl Jiménez (Wolverhampton) y Edson Álvarez (Ajax).

Si bien Pulido no pudo ganar, se mostró feliz por ser su primera participación en un evento así: "He estado jugando de repente con amigos y jugadores de la seleccion y Chivas. Me gusta mucho este juego porque te engancha".

