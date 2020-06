Félix Torres dijo que Guillermo Almada fue clave para que pueda madurar como jugador

No hay dudas de que los partidos se ganan al marcar goles en el arco rival. Sin embargo, en el fondo debe haber certezas para que no suceda ninguna catástrofe y que no sea en vano el esfuerzo que se hizo para anotar, por lo que la defensa debe ser firme, con nervios de acero. Parece que esto último logró Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, a Félix Torres.

El ecuatoriano de 23 años llegó a la Liga MX para ésta temporada proveniente de Barcelona de Ecuador. Allí jugó dos temporada donde disputó tan solo 9 encuentro en la primera parte del 2019.

Torres dice que Almada le dio la confianza que necesitaba. (Jam Media)

Sin embargo, desde que llegó a Santos, el defensa sudamericano ha tenido más regularidad debido a que jugó 20 encuentros y recibió tan solo 2 tarjetas amarillas, según Transfermarkt, detalle que no es menor en un puesto en el que es clave estar tranquilo al momento de defender.

"Guillermo Almada es parte de mi crecimiento como persona y futbolista, me ha enseñado muchísimo. Un defensa debe tener mucho carácter y tranquilidad y sentir esa confianza de su técnico", expresó Torres en conversaciones con su club. A su vez, agregó que el estratega uruguayo lo obliga a trabajar duro y que es muy disciplinado ya que quiere que sienta orgulloso de lo que logró ya que en su momento creyó en él.

Por último, Félix Torres explicó que le costó adaptarse al futbol mexicano debido a que es muy dinámico pero que transcurridos los entrenamiento lo comprendió mejor. "Tengo la confianza de mis compañeros para salir", expresó el defensa al explicar que es importante para él que sus colegas se fíen de su juego.

Lee También