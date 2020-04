Fernando Uribe: sus recuerdos en Toluca, su incómoda salida y su deseo de volver

Cuando las cosas no marchan de la mejor manera, como en este momento sucede en Toluca, los fanáticos siempre piensan en quién puede transformarse en el héroe para revertir la situación.

Allá a lo lejos, a más de 7.500 kilómetros de distancia, Fernando Uribe alzó su mano. Sí, uno de los mejores delanteros que portó la playera de los Diablos Rojos durante las últimas temporadas dialogó en exclusiva con Bolavip y le dejó un claro mensaje a la directiva.

Su presente en Santos de Brasil no es el esperado y tiene todavía dos años más de contrato con la institución de San Pablo pero recalcó que en el futbol siempre está la posibilidad de moverse.

Es cierto, su partida del equipo en 2018 no fue la más cómoda, pero el colombiano no guarda rencor. Quiere volver a sentirse en su máximo esplendor, y eso solo lo consiguió con los Choriceros.

- ¿Cómo estás llevando la cuarentena allí en Brasil?

- La verdad que aprovechamos para pasar rato en familia. Por ahí nos enganchamos en alguna serie pero también manteniéndome en forma. Hace falta esa actividad física y todos los días trato de tener una rutina de levantarme, hacer ejercicio y hacer algo que tengo armado con mi hermano que es preparador. Me entreno y el resto del día aprovecho para estar con las niñas y con mi esposa.

- ¿Santos entrena con alguna plataforma virtual?

- Ahora lo hago particular. Nosotros estamos en un periodo de vacaciones con el equipo, las adelantaron. Con mi hermano hago la gran parte de mi entreno y después hago un par de cosas más que hay en Internet, que todos los días sacan cosas nuevas.

- ¿Crees que te has podido adaptar bien al futbol que proponen en el Brasileirao?

- Es una liga bien exigente e intensa... difícil. He tenido momentos buenos, me he sentido por momentos bien, más que todo cuando estuve en Flamengo, pero definitivamente creo que la adaptación al cien por cien, o por lo menos la comodidad, no he podido tanto como lo hice en México.

- Has estado en once equipos a lo largo de tu carrera pero en Toluca has convertido 61 goles entre competiciones locales e internacionales, ¿se podría decir que ha sido el club donde más cómodo te has sentido?

- Así es. Toluca fue donde mejor me sentí y donde más tiempo logré estar. Fueron tres años allí. Me sentí muy bien, fui feliz. La verdad que salgo por una situación que ni siquiera fue lo que quería en el momento pero se dio así. De todas maneras, muy agradecido con todo lo que me dieron y me hicieron sentir. La verdad es que tengo muy bonitos recuerdos.

- ¿Por qué no fue lo que querías en ese momento?

- Fue un tema donde acababa el contrato. Mi representante venía hablando desde hace un tiempo por una renovación. Hubo un par de reuniones entre ellos, pero al final nunca se dio, nunca se logró. Yo la verdad no me metía mucho en el asunto porque justamente ese torneo íbamos a disputar la final contra Santos, así que no estaba muy al pendiente. Pero en el par de reuniones que tuvieron no hubo ningún acuerdo y al final decidieron por no renovarme.

- ¿Te han llegado ofertas de otros equipos de la Liga MX?

- Sí, he tenido la posibilidad en su momento cuando estuve en Toluca. Hubo acercamientos de otros equipos pero siempre quise quedarme allí. Quise darle prioridad a estar donde me sentía bien.

- ¿Por qué crees que no se dio el título en Toluca?

- Perdimos la oportunidad de pasar a la historia con un equipo grande de México. Tuvimos todo para hacerlo, teníamos muy buen equipo tanto cuando llegué en 2015, que nos dirigía Pepe Cardozo, como la última que logramos llegar a la final. Sucedieron varias cosas, hubo jugadores que se lesionaron, varios infortunios que se sumaron y que al final debilitaron al equipo. No pudimos lograr ese título que tanto anhelábamos. De las cosas que más tristeza me dio a lo largo de mi carrera. Merecíamos mucho haber celebrado, no solamente por el buen equipo sino por el grupo que habíamos formado, porque nos llevábamos todos bien, había gran compañerismo.

- En aquella final con Santos de la Liguilla del Clausura 2018 llegaron como superlíderes pero perdieron 2-1 la ida en Torreón con dos goles en los últimos 20 minutos... ¿les faltó concentración?

- Me acuerdo que fue un partido muy difícil. Todavía siento el calor que hacía ese día en Torreón. La verdad, lo habíamos hecho muy bien, lo habíamos controlado y nos fuimos adelante en el marcador. Nos faltaron unos minutos por el desgaste que habíamos hecho creo, teníamos que sumarle que nos tocó remontar la serie semifinal ante Tijuana y los jugadores estaban un poco resentidos. Hubo lesiones que obligaron a hacer cambios que no sé si tácticamente Hernán (Cristante) los hubiera querido hacer así. Y se dio la remontada de Santos. Ese golpe anímico pegó fuerte. Creíamos que en Toluca lo dábamos vuelta y ellos se encuentran con un gol muy rápido que la verdad nos pegó muy fuerte y no nos supimos después acomodar en todo el partido.

- ¿De quiénes aprendiste más dentro del campo de juego en Toluca

- Cuando recién llegué estaba todavía Paulo da Silva, capitán, referente, Selección de Paraguay y muchos años en Toluca. Fue una de las personas que mejor me recibió. Tenemos todavía una muy buena relación. Después estuve con jugadores como Darío Botinelli y Pitu Barrientos que son jugadores de jerarquía. Y al final pude compartir con Sinha, que para mí fue un honor haber jugado al lado de él, por todo lo que representa en Toluca. Después conocerlo dentro del camerino, del día a día, aprende uno muchísimas cosas con una persona así.

- ¿Con qué jugadores de Toluca forjaste una buena relación?

Con Pitu y con Darío todavía nos hablamos. Con Paulo, por el agradecimiento que le tengo y con algunos más que, a lo largo de estos tres años, pasaron por el equipo como los mexicanos Gerardo Rodríguez y Moi Velasco. Hice muy buenas amistades y conocí gente de mucha calidad cuando estuve allí.

- ¿Estás al tanto de la actualidad de Toluca?

- Sí, sí, continúo siguiéndolo. Me volví un hincha más por los tres años que estuve y estoy siempre pendiente de cómo está, de los resultados y de cómo va en la tabla.

- ¿Qué sientes al ver los resultados actuales de Toluca?

- Está pasando una situación bien difícil, pero como todo son ciclos. Toluca ha sido un equipo grande siempre y en algún momento volverá a estar en esos lugares donde merece. Es una institución que siempre representa mucho para la región y para la ciudad. Lastimosamente los últimos dos torneos no han sido con los resultados que todos esperaban pero es uno de esos que, cuando está bien, está para pelear y meterse en la Liguilla.

- Los fanáticos de Toluca suelen recordarte con cariño, ¿qué te genera leer o escuchar esos comentarios?

- A veces leo los comentarios y da un poco de nostalgia por haber pasado tanto tiempo ahí. A veces uno no se da cuenta de las cosas cuando está en el lugar. Lee a la gente que lo recuerda a uno con tanto cariño da satisfacción y alegría, sé que me volví un hincha más y los respeto a ellos como hinchas del equipo que me gusta y que siento en México

- Tienes 32 años y te queda algo de carrera por delante aún. Por lo menos de tu parte... ¿Toluca puede ilusionarse con un regreso?

- A mí me gustaría. La verdad, mi sueño es volver a jugar en México. Fue una liga donde me sentí bien, un país que me trató bien tanto a mí como a mi familia. Mis hijas tienen amistades de sus pasos por los colegios que estuvieron. Así que me gustaría, por mi parte sería algo muy lindo volver. Todavía tengo un par de años más con Santos pero la posibilidad de moverse siempre va a estar. Está la posibilidad latente cada seis meses, no hay que descartar nada.

