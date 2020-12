Matías Almeyda está cerca de Cruz Azul pero le hace ojitos a otros clubes de la Liga MX

El Guard1anes 2021 de la Liga MX está por comenzar y, después de la presentación de Santiago Solari en América, solamente resta saber quién se encargará de tomar las riendas técnicas de Cruz Azul. Y entre tantos nombres que circularon, el de Matías Almeyda es el candidato que más cerca estaría de llegar.

"He tenido contacto con ellos, soy un agradecido a los mexicanos y a los clubes que me han llamado en algún momento. Hay una propuesta que ya está pasando a un tema entre dirigentes porque tengo una cláusula de salida. Cuando demuestran interés en uno, te da alegría poque uno siente que alguien te valora y desde ese lugar soy un agradecido", confirmó el Pelado, en una entrevista que le brindó al sitio 90min.

Su pasado con el Guadalajara solamente le impediría poder dirigir al América, pero hay equipos de la Liga MX que sí le llaman la atención a futuro: "Hay clubes como Monterrey, Cruz Azul, Tigres UANL y Toluca que son lindos para dirigir. Y obviamente, por el cariño que le tengo y porque me hice hincha de Chivas, no eligiría América, a pesar del enorme respeto que le tengo como club, por historia, como un lugar donde han pasado grandes jugadores y entrenadores. Pero me identifico con Chivas".

Días claves por el futuro de Matías Almeyda

La directiva de La Máquina le envió la oferta forma a San Jose Earthquakes y serán ellos los que definan su salida de la Major League Soccer. Sin embargo, y de acuerdo con la información de John Sutcliffe para Unanimo Deportes, el conjunto cementero estaría dispuesto a abonar su cláusula de recisión.

Según los datos que circularon en los medios de comunicación horas atrás, el monto que el cuadro capitalino debería pagar por los servicios del entrenador argentino sería de 3 millones de dólares. Todo parecer empezar a correr a favor de Cruz Azul antes del Guard1anes 2021 de la Liga MX...

