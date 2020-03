Francisco Escamilla dijo que Guillermo Ochoa es mejor portero que Jesús Corona

La lucha entre el mejor portero de la Liga MX es una discusión que no tiene final actualmente por lo que los debates largos para decidir si el mejor Guillermo Ochoa o Jesús Corona.



Sobre esto opinó Francisco Escamilla, reconocido comediante, que es fanático de Cruz Azul y dio una polémica declaración a ESPN.



“Me quedo con Guillermo Ochoa, y soy del Cruz Azul. Tiene un mejor palmares. Hay que reconocer, porque una cosa es el equipo y otra es la persona y como mejor portero sin duda Guillermo Ochoa”, expresó en el programa Ahora o nunca.

Por otra parte, el comediante habló si le gustaría que le den a La Máquina el título en el escritorio y dio su opinión al respecto.

“No me gustaría que se lo den antes de tiempo. La gente diría que no vale, porque van a estar molestando aficionados de otros equipos con que no vale. Además, cuando Cruz Azul empezó a jugar como todos queríamos que jugarán pasa esto del Coronavirus, eso es lo que pasa”, expresó Escamilla.

Cabe recordar que Cruz Azul al suspender la Liga MX tras la finalización de la jornada diez quedó como único líder del Clausura 2020 tras vencer a América por 1-0.



