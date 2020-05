Gerado Lugo: "Cruz Azul y Tigres marcaron una época importante en mi carrera"

En medio de la pandemia del Coronavirus, Gerardo Lugo anunció su retiro del futbol mexicano y con él se fueron grandes recuerdos de lo que fue un excelente futbolista. En charlas con el Diario AS, reveló sus planes a futuro y su situación actual. Además, brindó un análisis sobre su carrera.

"Hay equipos, como Cruz Azul y Tigres, que me marcaron en una época importante en mi carrera. Fueron los equipos donde mas tiempo estuve, y por consecuencia logré vincularte mucho más en lo afectivo", comentó.

Por otra parte, El Lujo del Futbol remarcó que la decisión de colgar los botines fue premeditada: "La verdad que fue ya hace tiempo que venía tomando la decisión, hoy dentro de todo lo que está pasando en el futbol mexicano con esta pandemia creo que fue momento de parar en lo profesional. Llegué a una edad que sabía y analizaba las situaciones para tomar esta decisión tan importante. Hoy la hago oficial, me voy contento, con muchas alegrías, con grandes sueños que me había trazado y que pude cumplir".

"Aún no me cae el veinte de todo esto, no he tenido el tiempo de sentarme y analizar todo esto, de ponerme a reflexionar un poco sobre mi carrera. Hoy, con todo lo que pasa, mi mente está un poquito fuera de la realidad con lo que es el fútbol pero espero seguir practicándolo y seguir jugando e ir a la cancha. Que me hablen ahora los equipos de leyendas, aquí estoy, ya puedo ser parte de los veteranos (entre risas). Me voy agradecido con la gente que me mostró su cariño", agregó.

Además, el nacido en la Ciudad de México manifestó sus intenciones de ser entrenador y poder dirigir en algún momento a La Máquina y así "ayudarlos a ser campeones".

