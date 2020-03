Gerardo Martino reconoció que la Selección de México ha tenido un retroceso en confianza por temas disciplinarios

Es importante mencionar que la Selección de México ha logrado un avance en lo deportivo. Sin embargo, la situación no es la misma e temas disciplinarios.

Gerardo Martino analiza lo importante que es evitar actos que llamen negativamente la atención, como por ejemplo el del 'brunch' ocurrido en New York hace seis meses.

"No solamente se trata de jugar, sino cómo debe vivir un futbolista, especialmente uno que está en Selección. Es cierto que hay muchos que están aprendiendo a ser jugadores de Selección y que no podemos ser tan drásticos con ellos a la menor equivocación", comentó en una entrevista con Mediotiempo.

El Tata aprovechó para resaltar la importancia del buen comportamiento, para generar confianza interior en el plantel: "Esos temas se tratan de confianza. En la medida que uno establece una relación de confianza es mucho más fácil una forma de convivir menos estricta, con algunos momentos de esparcimiento que deben tener y evidentemente el del 'brunch' en Estados Unidos nos hace retroceder en esta cuestión de confianza".

Por último, el timonel del Tri profundizó en lo que fue aquella salida nocturna de jugadores de la Selección en New York: "No vemos puntualmente un acto de indisciplina, pero cada uno de ellos, de los que fueron, saben que no ha sido lo mejor; era algo que se podía evitar".

