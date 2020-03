Voz autorizada: Gerardo Martino se refirió a las indisciplinas en Chivas

Durante el último tiempo, varios futbolistas mexicanos estuvieron envueltos en casos de indisciplina. Sin ir más lejos, en una de las ventanas FIFA del 2019, la Selección asistió a un polémico brunch en Nueva York.

Además de esa situación, dentro de la Liga MX la más cercana es la que ocurrió en Chivas con Uriel Antuna y Cristian Calderón durante el desarrollo del Clausura 2020.

El defensor lateral acudió a una fiesta y, al día siguiente, no pudo entrenar al parejo de sus compañeros en el Rebaño Sagrado por problemas estomacales. Algo que cayó mal en la directiva.

Por su parte, el volante procedente de Los Angeles Galaxy se vio inmerso en un escándalo amoroso que tampoco fue tomado de la mejor manera en los pasillos de la institución.

Ante esto, en una entrevista con Mediotiempo, Gerardo Martino se expresó: "Hay que entender que el jugador se puede equivocar y lo que significa encontrarse en un club como Chivas con todas las repercusiones mediáticas y eso trasladado a la Selección es algo parecido".

"No es una disciplina a rajatabla, sino ayudar a educarlos y que sepan vivir como futbolistas de Selección y no solo a jugar como futbolistas de Selección", cerró el Tata, dándoles un consejo no solo a los jugadores sino también a los clubes.

