Gol de Paraguay: Ángel Romero pone el empate en el Defensores del Chaco

Perú jugaba mejor en el segundo tiempo y encontró el gol mediante André Carrillo y cuando la selección peruana empezaba a tener el control del partido, un centro que parecía llevar peligro nulo, terminó en el gol de Ángel Romero.

Romero controló el balón con comodidad ante la vista de Luis Advíncula que perdió su marca y que además no tuvo acción pensando en el off side, que finalmente no hubo.

#ELIMINATORIASxTLT | ¡CONTROL DE LUJO Y GOLAZO! ⚽️



⏰ 65' @Albirroja ���� 1-1 ���� @SeleccionPeru



Tras un gran servicio, Ángel Romero recibió en el área y no perdonó tras un giro perfecto. La solución llegó del banco.



Sintoniza aquí (solo para Venezuela): https://t.co/FAUYaP4VFC pic.twitter.com/SGlQzgy92n — TLT ¡La Tele Tuya! (Desde ��) (@LaTeleTuya) October 9, 2020

Más allá del gol, Luis Advíncula no ha tenido un buen partido, el capitán de la selección peruana sufrió más en el primer tiempo, cuando Paraguay tuvo ocasiones de gol más claras. Pedro Gallese fue la figura de la selección peruana en el primer tiempo.

El único partido que la selección peruana ganó en el Defensores del Chaco por Eliminatorias fue rumbo a Rusia 2018 por 1-4 con goles de Edison Flores, Christian Cueva y Christian Ramos.

