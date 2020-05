Guadalupe Castañeda, el último campeón con Cruz Azul que estuvo cerca de jugar en el América

Guadalupe Castañeda es muy recordado por la afición de Cruz Azul, ya que fue uno de los jugadores que integró el último plantel consagrado de la Máquina en 1997, teniendo en cuenta la relevancia que eso implica en la actualidad para los fanáticos de la Máquina que acumulan 23 años sin poder festejar.

Tiempo después de su pasó por la Noria, donde jugó entre 1996 y 1997, el exjugador reveló que estuvo muy cerca de arribiar al acérrimo rival de Cruz Azul: el América. ¿Cuál fue el impedimento para que no pudiera llegar al cuadro de Coapa?

Años 90: Castañeda, el último campeón con Cruz Azul

"Hubo una posibilidad de jugar en el América. Me dijeron que había una oferta concreta, pero lógicamnete yo me sentía muy agusto en Cruz Azul. Además el club no me quería vender, quería mantenerme en el equipo. Yo no le voy al América, pero si me hubiera tocado jugar, hubiera dado lo mejor", confesó Lupillo, en diálogo con TUDN (https://www.tudn.mx/liga-mx/cruz-azul/clip/lupillo-castaneda-no-ve-un-titulo-sino-varios-para-cruz-azul)

¿Qué es de su vida? A sus 54 años, trabaja como empleado un cocina económica: "Trabajo honestamente para llevar dinero limpio a casa, y no quitárselo a mis semejantes y llevarle dinero maldito a mi familia".

Castañeda comenzó su carrera en el Atlas en 1987. Tres años después emigró al León. En 1993, se mudó a Cruz Azul, donde jugó hasta el 2000. Su destino estuvo en Chivas (2001-2003). Su carrera culminó en 2005, con la playera de Dorados de Sinaloa.

