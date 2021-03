Guillermo Almada apuntó contra el VAR y aseguró que fue perjudicado

Ayer por la noche, Santos Laguna y León se enfrentaron por el encuentro correspondiente a la décimosegunda jornada del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. La Fiera superó a los guerreros por 2-1 con los tantos de Ángel Mena y Fernando Navarro; mientras que, para el local, anotó Fernando Gorriarán.

Luego del juego, Guillermo Almada, entrenador de Santos, se mostró en contra del VAR y aseguró que lo perjudicó en el resultado, junto con el silbante del partido. De todas maneras, quedó a gusto con el rendimiento de sus dirigidos.

"Me deja muy satisfecho la actuación del equipo. Llevo 45 años en el fútbol y creo que nos perjudica el VAR y el árbitro. Cuando son en nuestra área se pitan a favor del rival, y en el área rival no se pita ninguna. Hoy siento que el VAR y arbitraje están en persecución contra nosotros desde hace varios torneos. Si los árbitros no jugaron al fútbol no se puede quitar la mano a una distancia", señaló.

Guillermo Almada apuntó contra el VAR. Jam Media.

Y agregó: "Pese a la polémica en contra nuestra, si nos ganan porque son mejores, lo aceptamos, pero acá lamentablemente nos hemos visto afectados. Entiendo que un día se pueden equivcar a favor, y otro día en contra, pero siempre se marca en contra nuestra. Sentimos impotencia", destacó.

Con esta derrota, el conjunto Guerrero quedó colocado en el tercer lugar de la tabla de posiciones, sumando 21 unidades en 12 partidos disputados. En su próxima jornada se medirán ante Chivas de Guadalajara.

