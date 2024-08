La prensa dio a conocer los candidatos finales para el cargo de entrenador de la Selección de Ecuador y en la lista no está el uruguayo Guillermo Almada. Los rumores no eran falsos y el ex DT de Barcelona si fue una opción real pero al final no se concretó.

Hubo dos motivos que alejaron a Almada de la selección nacional, la primera el ambiente de conflicto que hay en la FEF tras el errático paso de Félix Sánchez Bas. El nuevo DT tendrá encima la presión de tener de forma inmediata mejores resultados y rendimientos.

El segundo punto fue el económico, Guillermo Almada recibió una oferta similar a lo que gana en el Pachuca de la Liga MX por lo que su cuerpo técnico optó por quedarse en el equipo mexicano.

Almada tenía la voluntad de dirigir a la Selección de Ecuador y este jueves agradeció en rueda de prensa el interés y dejó claro su intención de en algún momento llegar a la Tri.

Guillermo Almada, Concachampions 2024. Foto: IMAGO.

Los entrenadores que rechazaron a la Selección de Ecuador

Eduardo Domínguez es el tercer argentino que rechaza a Ecuador tras Luis Zubeldía, DT Sao Paulo y Marcelo Gallardo, ex DT de River Plate. Se conoce que nombres como Paúl Vélez y Sebastián Beccacece también declinaron en su momento.

El salario que ofrece la Selección de Ecuador

Los 2.4 millones de dólares que recibía Félix Sánchez Bas en Ecuador lo ponen como el cuarto mejor pagado de las Eliminatorias CONMEBOL. Se conoce que la oferta de salario es la misma para el nuevo DT.