Guillermo Almada rechazó la oferta de la Selección Ecuador y seguirá al mando de Santos Laguna

Este lunes, la Selección de Ecuador se comunicó con Guillermo Almada y le ofreció un puesto como entrenador. Sin embargo, el estratega de Santos Laguna reveló que rechazó dicha oferta debido a que le dio prioridad al proyecto que tiene con el conjunto mexicano. Esto lo señaló en una videoconferencia.

"Me halaga que una selección tan prestigiosa como Ecuador, un país en que trabajamos mucho tiempo, nos tengan en cuenta y consulte para tomar las riendas de la selección, pero estamos enfocados en Santos", aseguró el charrúa.

Almada eufórico durante un partido (Jam Media)

Almada tuvo el placer de dirigir durante 4 años en aquel país, donde fue el timonel de Barcelona de Guayaquil, club en el que estuvo desde el 2015 al 2019, lugar que le trae recuerdos de gratitud.

"Estuve allá cuatro años y no sólo en el Club Barcelona nos trataron bien, si no en todos lados, por eso no puedo decir otra cosa que gracias, además de que Ecuador tiene un entrenador en este momento que es Jordi Cruyff", señaló.

Además, aseguró saber acerca de los problemas que ha tenido la Federación Ecuatoriana de Fútbol: "Sé que hay muchos problemas en la parte de la dirigencia en Ecuador, y aunque sí nos han manifestado muchas veces el interés de que nosotros participemos, repito, en estos momentos estamos enfocados en Santos exclusivamente".

Con respecto a lo que se viene: Guard1anes 2020, Almada confirmó que no harán más incorporaciones y se quedarán con lo que ya tienen.

"Prácticamente hemos cerrado la posibilidad de incorporar nuevos jugadores por la situación económica que atraviesa el club, de todas maneras estamos satisfechos con el plantel que tenemos", afirmó Guillermo.

Lee También