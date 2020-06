Hanry Martin dijo que no jugaría nunca con la playera de Chivas

Como se sabe, América y Chivas son el clásico nacional. Año a año la rivalidad crece y crece pero hay un detalle que no cambia, que uno de sus elementos juegue en el acérrimo rival. Lo llamativo es sucede con mucha frecuencia y el último caso se dio con la transferencia de Oribe Peralta al Rebaño. Sin embargo, Henrry Martin ya dijo que no usaría el jersey del Guadalajara.

El atacante Azulcrema está bajo la consideración de Miguel Herrera para que sea titular pero con la llegada del uruguayo Federico Viñas el ponorama cambió bastate. A pesar de esto, el nacido en Mérida no tiene la intención de compartir el vestuario con el clásico rival.

Henry Martin no jugaría en Chivas. (Foto: Jam Media)

"Creo que no. Es muy complicada esta situación de hablar porque son dos clubes grandes, el archirival. Es muy difícil que un jugador piense en irse para allá porque no es así, uno ama este club y no piensa en irse para allá. Mi respuesta sería no”, expresó el elemento de América en coferencia de prensa.

Por otro lado, el atacante destacó que a su compañero, Federico Viñas, a quien lo considera un pieza clave en el equipo. "El hambre de ser alguien la demuestra en la cancha. Contagiarse de la calidad que tiene como jugador y persona hace que seamos buenos compañeros y nos entendemos bien jugando juntos, eso hace que la dupla sea mejor aún", comentó.

Cabe recordar que Henry Martin desde que llegó a América jugó 97 encuentros, anotó 33 goles y dio 15 asistencia con ellos.

