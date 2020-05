Hernán Cristante acusó bloqueo de representante y campaña en su contra para que no vuelva a dirigir en México

Hernan Cristante tuvo su última experiencia como entrenador de Toluca el 25 de febrero de 2019. Ha pasado más de un año y no ha podido volver a ejercer su profesión en el futbol mexicano. El argentino saber perfectamente por qué no se le da una posibilidad en el banquillo.

El ex Diablo Rojo considera que su retorno como director técnico en el banquillo de algún club de la Liga MX no será para nada sencillo, ya que no cuenta con un representante capaz de permitirle contactarse con algun cuadro para ofrecer sus servicios.

Una de las últimas apariciones de Cristante como entrenador en la Liga MX.

"Es simple, los empresarios que trabajan en relación a otros clubes tienen otros técnicos que manejan y quieren acomodar. Es normal, es neutral. Si yo fuera un empresario y tuviera une entrenador, intentaría generar algo para que ese entrenador pueda ser el entrenador del equipo. Es un juego de conocimiento de oportunidades", confesó Cristante, en diálogo con ESPN.

A su vez, el DT señaló que otros agentes han hecho campaña sucia en su contra: "Comenzaron a vincularme con los empresarios Uriel Pérez y Carlos Hurtado. Tiraron por redes que yo estaba metido en estafas cuando dirigía al Toluca. Conozco a ambos desde que me retiré del futbol, pero no por eso trabajo o hago cosas con ellos".

Cristante es considerado como uno delos referentes en la historia de Toluca, tras haber ganado nueve títulos como jugador. La mala suerte como timonel hoy en día pareciera estar echada, al menos, en territorio mexicano.

