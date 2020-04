Heroína de Tigres: la esposa de Nahuel Guzmán podría impedir su regreso a Newell's

Si Tigres UANL logró ser el equipo más importante de la década en la Liga MX se debe a que supo formar un plantel profesional con una columna vertebral desde la portería hasta la delantera.

Y esa base la inicia Nahuel Guzmán, quien llegó a Nuevo León allá por 2014 y terminó convirtiéndose, a fuerza de resultados, en uno de los referentes históricos de la institución.

Pero su deseo es retorna a la Argentina pronto, precisamente al club que lo vio nacer: "Tengo algo personal que es cumplir 100 partidos. Tal vez es un capricho, pero he vivido mi infancia y mi adolescencia en Newell's y tuve la posibilidad de conseguir cosas".

"Entiendo que es muy difícil volver ahora. No imposible pero sí difícil. Aparte Alan Aguerre la está rompiendo", aseguró el Patón, reconociendo la labor del actual titular en el equipo.

De todas formas, y para alegría de los seguidores de los Felinos, la esposa del arquero está dispuesta a no ponerle las cosas fáciles y hacer fuerza para que continúe en México.

"Me encantaría volver pero mi mujer por ahora no quiere saber nada, porque hoy tenemos la posibilidad de estar bien acá. Y todavía me quedan tres años acá", confirmó Guzmán, en la misma entrevista con TNT Sports de su país.

