Nahuel Guzmán tiene una técnica para despistar a sus rivales en la eLiga MX

Después de varias semanas volvió el futbol a México. No precisamente de forma real, sino que a través de la nueva eLiga MX que ya están disputando tres representantes de cada uno de los equipos.

Por el lado de Tigres UANL, el sábado tuvo su debut Nahuel Guzmán, quien igualó 2-2 frente a Atlético San Luis y cumplió con creces para ser una histórico presentación del club.

Horas después de haberse consumado su estreno en el certamen virtual, el Patón utilizó sus redes sociales para bromear y revelar una de sus tácticas para despistar a los contrincantes.

"Me invitaron a participar en la #eLIGAMX pero me dicen que tengo que actualizar no sé qué cosa...", escribió el portero de los Felinos a través de su cuenta personal de Twitter.

Claro, a diferencia del resto de los jugadores, el argentino no tiene la Play Station 4 sino que, como mostró en su imagen, cuenta con una vieja Super Nintendo de la década del 90.

���� Me invitaron a participar en la #eLIGAMX ��⚽️ pero me dicen que tengo que actualizar no se que cosa...�� pic.twitter.com/dFAzfrqkcw — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) April 12, 2020

¿Le habrá servido para sacar ventaja contra los potosinos? Al menos logró robar una igualdad...

