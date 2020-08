¿Ídolo de Cruz Azul? Estos son todos los goles que hizo el 'Chelito' Delgado y a los equipos que les anotó

Cuando se habla de los grandes goleadores en la historia más reciente de Cruz Azul se tiene que nombrar al hombre que defendía la camiseta como pocos y que ha expresado su amor por estos colores cada que ha tenido oportunidad: César, el 'Chelito' Delgado.

Podrá ser criticado por los más exigentes, por no haber levantado ni un solo título con La Máquina, lo cual nadie más que el delantero argentino lo ha lamentado, pero el más de medio centenar de goles que firmó enfundado en el uniforme cementero quedará plasmado para siempre en la historia de la institución.

"Sinceramente, (hubiera preferido) haber ganado un título con Cruz Azul. Estuve cuatro años y medio, lo he pasado muy bien, me hubiera encantado, pero no se dio y todavía no se puede dar. Es triste no haber salido campeón con el Cruz Azul porque había grandes jugadores, estuve en una época en que teníamos grandes equipos y lamentablemente no se dio por cuestiones futbolísticas. Me hubiese encantado", César Delgado.