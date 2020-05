Sin rodeos: Chelito Delgado no cree que haya figuras en Cruz Azul

Si hay un equipo que fue perjudicado por la suspensión de la Liga MX por el coronavirus, ese es Cruz Azul. La Máquina, superlíder absoluto, se encontraba en su mejor momento del torneo jugando de gran manera. Además de eso, parecía que, luego de mucho tiempo, era un equipo que sería muy difícil de ganarle, ya que la suerte pareció acompañarlo en algunas jornadas.

César Delgado se ha transformado en palabra autorizada para opinar de la actualidad de los celestes, ya que, si bien nunca pudo levantar un título con la institución, quedará por siempre en el corazón de los fanáticos por su juego y entrega. Sin embargo, es todo un síntoma que un “ídolo” actual no haya obtenido campeonatos.

Chelito, consciente de ello, atribuye que la realidad marca que incluso en la actualidad Cruz Azul carece de figuras y referentes: “Cruz Azul no tiene hoy una figura, tal vez Jesús Corona, pero no atrae a la afición como lo hacía, por ejemplo, Kikín (Francisco Fonseca)", opinó el argentino.

De igual manera, en diálogo con La Afición de Milenio, Delgado cree que es algo que le está sucediendo a la mayoría de los equipos mexicanos: "Hoy es difícil encontrar un Cuauhtémoc Blanco en el América; a todos los equipos les falta una figura como él, como Suazo en Monterrey”, fundamentó.

Por último, se negó a que la Máquina tenga alguna maldición, razón por la cual no se consagra en liga desde 1997: “Los rivales han sido mejores que Cruz Azul en todas las líneas, por eso no han podido campeonar. No pasa por una maldición", concluyó.

