Imperdible: la promesa que Gennaro Gattuso hizo por Hirving Lozano

Hirving Lozano encontró su mejor versión desde su llegada al Napoli. El extremo mexicano la está rompiendo en la temporada 2020/21 de la Serie A. Gennaro Gattuso confió en él y le dio los minutos que necesitaba para lucirse, convirtiéndose en la máxima figura del equipo y cosechando algunos goles.

Recordemos que el Chucky no había tenido muchas oportunidades en la temporada pasada: el estratega italiano y excampeón mundial con Italia, no lo veía en condiciones para ganarse un puesto en el once titular.

Además, había tenido algunos cruces con el ex-PSV, como por ejemplo, en aquella ocasión que lo echó del entrenamiento por una mala actitud del jugador. Sin embargo, Gattuso siempre aseguró que hacía lo que le parecía que era lo mejor para la institución.

La promesa que hizo Gattus por Hirving Lozano. Getty Images.

El diario la Gazzetta dello Sport reveló un pequeño fragmento de la charla que tuvo Gennaro con Cristiano Giuntoli, gerente deportivo del club, en donde lanzó la promesa de que si el club mantenía a Hirving en la plantilla, lo iba a utilizar como titular indiscutible.

Actualmente, los Azules se encuentran colocados en la cuarta posición de la tabla de clasificaciones con 8 unidades, al igual que la Juventus. Su próxima jornada será ante Benevento, el domingo 25 de octubre.

