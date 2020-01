Jérémy Menez continúa con polémicas, pero esta vez en Francia

A Jérémy Ménez terminó un 2019 para el olvido y el 2020 comienza de la misma manera. El francés que se fue por la puerta de atrás de América tiene problemas en el Paris FC de la Ligue 2 de Francia.

Tras diez partidos jugados, el atacante no ha convertido ningún gol y su rendimiento es puesto en duda en un conjunto que está último con quince puntos en la segunda división.

"Yo no quiero un jugador de una semana o un partido. Quiero que se mate como se matan sus compañeros en el entrenamiento, que entrene como entrenan todos, que levante la mano. Si no hace eso, podrá ser Maradona, Pelé o Messi, pero no voy a tener un jugador que no quiera estar ahí, un jugador que sus compañeros no quieren que esté ahí", decía El Piojo Herrera, el pasado mes de octubre, sobre el francés y parece que no estaba equivocado ya que el técnico René Girard tendrá que hablar con él sobre su falta de motivación.

Según medios francés, los problemas del atacante son dentro del vestuario ya que los líderes del Paris FC marcan la gran inversión que se hizo por un jugador que tiene un pobre rendimiento.

Por último, desde Francia indican que en los próximos días el presidente del Paris FC, Pierre Ferrari, Jérémy Menez y su representante hablarán de la situación del delantero.

