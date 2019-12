John Agudelo, el delantero muy cerca de Inter Miami

Inter Miami busca un delantero y al parecer no ha tenido que alejarse mucho para encontrarlo. Juan Agudelo, delantero de 27 años estaría muy cerca de fichar con Inter Miami, según a un reporte del diario canadiense, Toronto Sun.

El delantero nacido en Colombia fue parte de New England Revolution del 2013 hasta 2019, cuando Toronto FC lo eligió en la segunda ronda del MLS Re-Entry Draft luego que Revolution decidió no renovarle contrato. A pesar de esto, Toronto y Agudelo no llegaron a un acuerdo financiero, y lo más probable es que el delantero llegue a Inter Miami.

Agudelo debutó en MLS con New York Red Bull en 2010 con 18 años tras estar en la academia del club y fue parte del equipo hasta 2012, cuando se unió al Chivas USA. Tras dos temporadas en el equipo basado en Los Ángeles que ya no existe, llegó a New England.

Luego de seis meses, fue cedido a préstamo a Stoke City, equipo con cual nunca pudo jugar tras no poder obtener un permiso de trabajo en Inglaterra. También fue cedido al FC Utrecht de Holanda, donde jugó 14 partidos y logró anotar 3 goles en la Eredivisie.

En 2015 volvio a New England Revolution, donde permaneció hasta el fin de la temporada 2019. En total, el delantero registró 160 partidos y anotó 41 goles con el conjunto de Boston. También fue convocado a la selección de Estados Unidos en 2010 por primera vez en un partido ante Sudáfrica, y logró anotar 3 goles en 28 apariciones con la selección estadounidense.

Agudelo es un delantero que puede jugar como punta o extremo por ambos lados. Se convertiría en el tercer delantero de Inter Miami, tras las contrataciones de Julián Carranza y Jerome Kiesewetter.

La nueva franquicia de la Major League Soccer sigue sin entrenador a menos de 3 meses de su debut en la MLS, el 1 de marzo ante LAFC en el Banc of California Stadium. El actual entrenador del Niza, Patrick Vieira, podría convertirse en el primer director técnico del club en los próximos días.

