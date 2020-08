Jonathan Orozco se disculpó públicamente por tomar del cuello a Carlos Gutiérrez

El proyecto de Pablo Guede con Tijuana quedó en ridículo en el Estadio Olímpico Universitario. Con mucho autoridad, Pumas UNAM goleó 3-0 y dejó a la vista todas las falencias que tiene este equipo fronterizo que acaba de reestructurarse para disputar el actual Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Cuando las cosas no salen bien aparece la bronca y eso mismo sucedió con Jonathan Orozco, quien enloqueció, corrió a Carlos Gutiérrez unos metros y lo tomó del cuello con sus manos para evitar que se llevara el balón. Una actitud antideportiva que muchos reprocharon por las redes sociales.

El silbante del encuentro, Jorge Isaac Rojas, solamente amonestó al experimentado portero pero ya se empezó a hablar sobre la posibilidad de que la Comisión Disciplinaria de la FMF intervenga de oficio para ponerle alguna sanción al guardameta. Mientras tanto, salieron unas disculpas públicas...

"Me siento muy apenado y así como le pedí una disculpa a Carlitos Gutiérrez, la hago pública. Pues no es mi forma de ser, ni de accionar, lo que sucedido ayer en CU. La frustración no tiene que ir de la mano con la violencia. Es la primera y única vez que haré esto en mi carrera", escribió Jona en su cuenta de Twitter.

¿Creen que la FMF deba suspenderlo de oficio de todas formas o con este comunicado ya deben olvidar lo que sucedió en el terreno de juego de CU?

