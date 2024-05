Si bien Alianza Lima terminó casi sin opciones de pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, una gratificante noticia llegó la noche de este jueves 9 de mayo. Sucediendo que una situación ajena a ellos los terminó favoreciendo, el cuadro íntimo aumentó sus opciones de seguir en el certamen continental.

Recordando que Alianza Lima empató 1-1 ante Cerro Porteño por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores, faltaba ver cómo terminaba el cotejo entre Fluminense ante Colo Colo en Brasil. Ahora conociéndose el resultado, la noticia no pudo ser mejor para el equipo de Perú.

Sabiendo que Fluminense venció a Colo Colo por 1-0 en duelo por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores, con este resultado Alianza Lima amplia sus opciones de pasar a octavos. Ahora el cuadro de Alejandro Restrepo se tendrá que jugar la vida ante Colo Colo en la fecha 5.

Culminada la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores, y a falta de seis fechas, Fluminense es líder con 8 puntos y está virtualmente clasificado, luego siguen Cerro Porteño con 5 puntos, Colo Colo con 4 y Alianza Lima con 3. La ventaja del cuadro de Perú es que recibirá a Colo Colo por la fecha 5 y cerrará ante un Fluminense seguramente clasificado en la fecha 6.

De esta manera, Alianza Lima solo debe vencer a Colo Colo por la fecha 5 de la Copa Libertadores y tendrá casi asegurado su tercer puesto para pelear por el pase a la Copa Sudamericana y, en la mejor de las ocasiones, podría hasta robarle un punto a Fluminense para pelear por el segundo lugar de la serie.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Colo Colo juegan este miércoles 15 de mayo desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile. Chocando por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores, el duelo se verá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis en Bolavip.

